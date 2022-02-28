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Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandilinde 15 bin adet kandil simidi dağıttı

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandilinde 15 bin adet kandil simidi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Miraç Kandili” dolayısıyla kentin 13 ilçesindeki 31 cami önünde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, bu yıl da Miraç Kandili dolayısıyla 31 caminin önünde kandil simidi dağıtımlarını sürdürdü. Üç ayların ilki olan Recep ayının 27’nci gecesine denk gelen ve İslam aleminde “Allah’a yükseliş ve arınma” olarak kabul edilen Miraç Kandilinde vatandaşlar yatsı namazı sonrası Büyükşehir Belediyesinin kandil simidi ikramıyla karşılaştı. Ekipler, vatandaşların Miraç Kandilini kutlarken, vatandaşlara kutular içerisinde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttı. Dağıtımlar, Anamur Merkez Camii önünden Tarsus Ulu Cami önüne kadar kentin 13 ilçesinde gerçekleşti.
Dağıtımlarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, “Miraç Kandili dolayısıyla hazırlatmış olduğumuz 15 bin paket kandil simidini tüm ilçelerimizdeki 31 camide dağıtıyoruz. Vatandaşların sıcak tepkisiyle ve güzel dualarıyla karşılaşıyoruz. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin Miraç Kandilini kutluyoruz” dedi.

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