Sokaktaki kavgada öldürüldü

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan (32), hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi, 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan, henüz kimliği saptanamayan 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 kişi, Pehlivan'ı bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Pehlivan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-02-28 12:01:40
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