ÇBK, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 8 turu eşleşmesinin rövanşında Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken taraftarının da desteğiyle turu geçmek istiyor.

Turuncu-lacivertliler, Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana tam kadro katıldı. Turnike atarak ısındıktan sonra taktik çalışan Mersin ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlendi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Karşılaşma öncesi Mersinli taraftarlara destek çağrısında bulunan Başantrenör Akkaya, "İlk maçın skorunu bir kenara bırakıp yeni maç gibi düşünmek lazım. Sonuçta her maçımızı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. En büyük isteğim taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması. Takımımızın motive olması açısından daha fazla taraftarın gelmesini istiyoruz" dedi.

UKRAYNA EKİBİ BULGARİSTAN'DAN GELECEK

2 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mersin temsilcisi Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanan ilk karşılaşmayı 19 sayı farkla 67-86 kazanmıştı. Ukrayna temsilcisinin şu an Bulgaristan'da olduğu ve karşılaşma için Mersin'e geleceği bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-02-28 13:32:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.