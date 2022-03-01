Büyükşehir Belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde bir süredir yürüttükleri yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Halkkent Mahallesi Toros Caddesinde sıcak asfalt serimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için aralıksız çalışıyor. Ekipler, sorunsuz yollar için kentin dört bir tarafında yol yenileme çalışmaları yürütürken, özellikle bozuk zemin nedeniyle ulaşımda sorun oluşturan yolları zaman kaybetmeden düzelterek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ekipler, yenileme planına aldıkları Toroslar ilçesinin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yenileme programına alınan noktalardan biri de Halkkent Mahallesi Toros Caddesi oldu. Ekipler tarafından deforme olan yolda asfalta hazırlık ve zemin düzenleme faaliyetlerinin tamamlanmasının hemen ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Halkkent Yerleşkesi çevresinde ve aynı zamanda okulların da bulunduğu bölgede sıcak asfalt serimi yapan ekipler, vatandaşlar için önem taşıyan güzergahlarda sorunları çözüme kavuşturmuş oldu. Ekipler, Halkkent Mahallesindeki çalışmalarına belirli plan ve program çerçevesinde devam edecek.

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