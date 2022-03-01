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Başkan Gültak’tan Akdeniz’e 30 milyon dolarlık dev proje müjdesi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Çamlıbel Marina Projesinin yatırım tutarının 30 milyon doları bulacağını ve kentin kaderini değiştirecek bir eser olacağını söyledi

İHA

Başkan Gültak’tan Akdeniz’e 30 milyon dolarlık dev proje müjdesi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Çamlıbel Marina Projesinin yatırım tutarının 30 milyon doları bulacağını ve kentin kaderini değiştirecek bir eser olacağını söyledi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çamlıbel Marina Projesinin kentin kaderini değiştirecek çok önemli bir eser olacağını belirterek, projenin yatırım tutarının yaklaşık 30 milyon dolar olacağını söyledi. Bakanlıklar düzeyinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Gültak, projenin 23 ay içerisinde ihale aşamasına geleceğini kaydetti.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yerel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak, göreve geldiği 3 yılda ilçeyi değiştiren hizmet ve projeleri anlattı. Yapımı süren Yılmaz Güney Parkı ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen canlı yayında, yakın geçmişte şiddet olayları ile gündeme gelen Akdeniz’de artık huzur, barış ve kardeşliğin hakim olduğunu vurgulayan Gültak, söz verdikleri birçok hizmet ve projenin ilçeye ve vatandaşlara kazandırıldığını, son 2 yılda da kalan projelerin tamamlanacağını vurguladı.

“Çamlıbel Marina Projesi kentin kaderini değiştirecek bir eser olacak”
Çamlıbel Marina Projesinin kentin kaderini değiştirecek çok önemli bir eser olacağını dile getiren Gültak, “Çamlıbel Projesini; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile de paylaşıp fikirlerini aldık. Tabi Mersin’in önemli STK’larıyla görüşmeye devam ediyoruz. Projeyi anlatmaya devam edeceğiz. Çamlıbel’de su sporları merkezi projesini oluşturduk, son aşamada. Cuma günü de yine Ankara’da olacağız. Özetle son rötuşları yapıyoruz” dedi.

“30 milyon dolar yatırım bedelli büyük bir proje”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının proje ile ilgili yaklaşık 17 kuruma görüş soracağı bilgisini veren Gültak, “Bu kurumlarımızdan cevaplar geldikten sonra bakanlığımız burası ile ilgili gerekli imar çalışmalarını bitirecek. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığımız konuyla ilgili yeri ihaleye çıkaracak. Tahmin ediyorum 23 ay içinde burası ihale aşamasına gelecek. 30 milyon dolar yatırımı gerektiren bu büyük proje, spor merkezleri, yüzme havuzları ve spor organizasyonlarının hepsinin gerçekleşeceği, ayrıca Millet Bahçesi ve Atatürk Parkı ile entegre olan bir proje” diye konuştu.


“Çamhıbel cazibe merkezi olacak”
Bir müjde daha veren Başkan Gültak, “2023 yılı şubat ayı gibi Avrupa’nın yelken şampiyonasının bir ayağı da Çamlıbel’de görünüyor. Dolayısıyla Çamlıbel’deki ve çarşıdaki esnafın sorunları büyük ölçüde çözülecek. Bir cazibe merkezi haline geldiği için insanlar oralara gelecek. Devasa bir spor merkezi, son aşamalarına geldik. Parasal bir sıkıntısı da olmayan bir proje. Hem devletimiz hem Çamlıbel hem de çarşı esnafı kazanacak. Bu eser Mersin’e kazandıracağımız büyük bir eser, Mersin’in kaderini değiştirecek bir eser olacak. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’e gençlik merkezi geliyor
Gültak, Tırmıl bölgesine yapılacak gençlik merkezi ve spor kompleksi hakkında da açıklamalarda bulundu. Akdeniz’de basketbol, hentbol, güreş, boks yapılacak bir tesisin olmadığını belirten Gültak, “Akdeniz’in maalesef böyle bir salonu yok. Şimdi inşallah Tırmıl’da bu tarz sporların yapılacağı kapalı spor salonu ve gençlik merkezi olan bir tesisi kuracağız. Tabi Anıtlar Kurulundan yasal bir engel çıkmadığı sürece, yoksa projede her şey hazır. Akdeniz’in ilk kez kapalı spor salonu ve gençlik merkezi olacak. Yanında da 750 kişilik bir futbol sahası düşünüyoruz. 2 sene içerisinde bu tesisleri de bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Çankaya İlkokulu, anaokulu veya kreş olacak
Çankaya İlkokulunun anaokulu veya çocuk kreşi olacağı müjdesini de veren Gültak, “Vakıflar Bölge Müdürü ile görüştük. Proje ile ilgili olarak Anıtlar Kurulundan izin alacağız. Anıtlar Kurulu izni verdiği andan itibaren valilik de ihaleye çıkacak. Daha sonra önümüzdeki 2 yıl içerisinde Çankaya ilkokulunu bitireceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüştük; Akdeniz Belediyesi olarak burayı anaokulu veya kreş haline getirmeye çalışacağız” dedi.

“Göreve gelir gelmez önyargıları kırdık”
Yakın geçmişte istenmeyen sokak çatışmaları ve olaylarla gündeme gelen Akdeniz’de, bugün artık huzurun ve barışın egemen olduğunu da vurgulayan Gültak, “Birkaç gün önce Şevket Sümer Mahallesinden birçok gencimiz makama geldi. Gençlerimizle sohbet ederek belediye olarak yaptıklarımızı anlattık. Bu gençlerimiz, hayatlarında ilk kez bir belediye başkanıyla karşılaşma ve sohbet etme imkanı bulduklarını dile getirdiler. Gençlerimizi önemsiyoruz, onlar için hizmet ediyoruz. Akdeniz, bir zamanlar terörle anılan bir ilçe konumundaydı. Biz göreve geldikten sonra ise bütün önyargıları yıktık. Akdeniz’de, bugüne dek görülmeyen hizmetleri getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Akdeniz artık daha yaşanılabilir bir ilçe haline geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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