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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslanköy'ün kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İHA

Arslanköy'ün kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Kurtuluş Savaşında destan yazan Mersin'in Arslanköy yaylasının düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Toroslar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kutlama etkinliği, 1453 rakımlı Arslanköy Mahallesi Cumhuriyet Alanında akşam fener alayı ve sinsin oyunu ile başladı, bu sabah ise Atatürk Anıtına çelenk sunma programı ile devam etti. Arslanköylü vatandaşların yer aldığı ve Kuvayi Milliye milislerinin düşman kuvvetlerini Arslanköy’den çıkarmalarını konu alan temsili tiyatro gösterimi de yoğun ilgi gördü.
Toroslar’ın çınarı Nesibe Nine, milli duyguları doruklara çıkardı
Arslanköylü 97 yaşındaki Nesibe Özgür, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın özel davetlisi olarak katıldığı kurtuluş programında milli duyguları bu yıl da doruklara çıkardı. İstiklal Marşı’nı ezbere seslendiren Toroslar'ın çınarı Nesibe Ninenin, vatan, bayrak aşkı ve Atatürk sevgisi büyük alkış aldı.
Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Arslanköy'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz" sözlerinin adeta vücut bulmuş bir hali olduğunu belirterek, "102 yıl önce bugün bağımsızlığımıza ve hürriyetine sahip çıkan Arslanköylüler, amansız saldırıları kahramanca defetmiş, asla teslim olmamışlardır. Atalarımız vatanı için canını vermekle kalmamış, ihanet içerisinde bulunanları da bu topraklardan kovmuştur" dedi.
“Arslanköy’de yazılan kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Arslanköy'ün kurtuluş gününü kutlayarak, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşıyla ülkemizin dört bir yanında yaşanan kahramanlık destanlarından biri de 1 Mart 1920’de Arslanköy’de yazılmıştır. 102 yıl önce kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Arslanköyümüzün vatansever insanları, ordumuzla bir olup düşmanın ihanetine en güzel şekilde cevap vermesini bilmiş ve bize bugünün gururunu yaşatmıştır. Nice kahramanımız canları pahasına bizlerin geleceğine sahip çıkmıştır” diye konuştu.
Atatürk'ün, "Gidip Toros dağlarına bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözüne atıfta bulunan Yılmaz, “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez. Milli mücadele azminden ve kararlılığından aldığımız güçle, devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için daima çalışarak milli ve manevi değerlerimize, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıralarına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar tarafından Arslanköy’ün kurtuluş destanı ile ilgili şiirler okundu. Bölge halkı tarafından o günlerde Arslanköy’de yaşanan olayları temsil eden gösteriler sunuldu. Temsilin ardından Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi performanslarını sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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