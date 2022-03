(Özel) Ruslar ve Ukraynalılar, Mersin’de el ele savaşın bitmesini istedi Rus vatandaşı Venera Kildyusheva ile Ukraynalı Natalia Kakıcı, Mersin’den tüm dünyaya ‘kardeşlik’ mesajı verdi

– Ukrayna’da Rusya’nın saldırılarıyla savaş devam ederken, Mersin’de yaşayan Ukraynalılar ve Ruslar bir araya gelerek el ele verip, tüm dünyaya ‘Bu savaşı durdurun’ çağrısı yaptı. Rus vatandaşı Venera Kildyusheva, “Ukraynalı arkadaşlarıma destek olmak ve bir eli tutmak için geldim” derken, Ukraynalı Natalia Kakıcı da, “Sivil insanlar ölüyor. Savaşın derhal durdurulması lazım” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yaşayan Ukraynalılar, merkez ilçe Mezitli Belediyesi Demokrasi Meydanında toplanarak, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa karşı tepkilerini dile getirdiler. Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği öncülüğünde bir araya gelen Ukraynalılara, Rusya vatandaşları da destek verdi.



“Biz uluslararası dünyada yaşıyoruz. Kardeşlik olmalıdır”

Rus vatandaşı Venera Kildyusheva ile Ukraynalı Natalia Kakıcı da Mersin’den tüm dünyaya İHA aracılığıyla ‘kardeşlik’ mesajı verdiler. 10 yıldır Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşı Venera Kildyusheva, “Rusya’da yaşan bütün Rus arkadaşlarım düşünceli ve bu savaşa karşı. Ben Ukraynalı arkadaşlarıma destek olmak ve bir eli tutmak için buraya geldim. Biz savaşa her zaman karşıyız. Bu savaş hemen durdurulmalı. Biz uluslararası dünyada yaşıyoruz. Kardeşlik olmalıdır. Her zaman savaşa hayır” dedi.



“İçim yanıyor. Bu savaşın derhal durdurulması lazım”

10 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Ukraynalı Natalia Kakıcı da savaş nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. “İçim yanıyor, tarif edemiyoruz. ‘Savaşa hayır’ diyoruz. Bu savaşın derhal durdurulması lazım” diyen Kakıcı, Ukrayna’da her köşede akrabaları ve arkadaşları olduğunu belirtti. Oldukça duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kakıcı, “Bu duyguyu Allah korusun hiç kimse yaşamasın; çünkü her iki saatte bir ‘hayattalar mı’ diye arıyorum. Gerçekten çok zor. Annem, babam, kardeşim, yeğenim, teyzeler, halalar, herkes orada. Bölge bölge durumları değişiyor. En kötü bölge Harkov ve Kiev. Üzüntülü bir durum. Şu anda kelime bulamıyorum. İçimde neler neler yaşıyorum.

Dünyaya çağrım; konuşup anlaşmak, masum insanların, çocukların ölmemesi lazım. Sivil insanlar ölüyor. Onların ne günahı, suçu var?” diye konuştu.

