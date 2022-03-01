Abonelerin dikkatine;

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AFAD verilerine göre servis yapılan 4.6 büyüklüğündeki deprem, yine AFAD tarafından revize edilerek 2.8 olarak duyuruldu. Bilgilerinize DHA-Genel Türkiye-Mersin DHA
2022-03-01 20:37:57
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