Abonelerin dikkatine;

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

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AFAD verilerine göre servis yapılan 4.6 büyüklüğündeki deprem, yine AFAD tarafından revize edilerek 2.8 olarak duyuruldu. Bilgilerinize DHA-Genel Türkiye-Mersin DHA

2022-03-01 20:37:57



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