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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik teli hırsızları yakalandı

İHA

Elektrik teli hırsızları yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde elektrik teli hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesi Sertavul Yaylasında elektrik kesintisi yaşanması üzerine devriye atan ekipler, elektrik teli hırsızlığı ihtimali üzerine bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bölgede bulanan şüpheli bir araçta arama yapan ekipler, 500 metre uzunluğunda elektrik teli ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, Karaman'dan geldiklerini ve 500 metre uzunluğundaki elektrik telini kendilerinin keserek çaldığını itiraf etti.
Şüpheli şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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