Mersin Büyükşehir Belediyesi 8 Mart için dolu dolu etkinlik hazırladı 8 Mart’taki yürüyüşün ardından Şevval Sam, Özgecan Aslan Barış Meydanında şarkılarını kadınlar için söyleyecek

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için dolu dolu bir program hazırladı. Kadınlar, yürüyüşten kadın üretici stantlarına, panelden spor etkinliklerine kadar 58 Mart arası devam edecek birçok etkinlikte bir araya gelecek. 8 Mart’taki yürüyüşün ardından Şevval Sam, Özgecan Aslan Barış Meydanında şarkılarını kadınlar için söyleyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınların gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 5 Mart’ta “Eşitlikten Vazgeçmiyoruz” paneli ile başlayacak. Kongre ve Sergi Sarayında 14.0016.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan panelin açılış konuşmasını Mersin Baro Başkanı Avukat Gazi Özdemir yapacak. Avukat Arzu Günay’ın moderatörlüğünde devam edecek panelde “Mersin’in Kadın Fotoğrafçılarının Gözünden Kadınlar” fotoğraf slayt gösterimi yapılacak.



Stantlar kurulacak, spor aktiviteleri yapılacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde Özgecan Aslan Barış Meydanında 8 Mart’a özel olarak kurulan üretici kadın stantlarında el emeği göz nuru ürünler satışa sunulacak. 4 gün boyunca açık kalacak stantlarda kadınlar hem sosyalleşecek hem de kazanç elde edecek. Palm City AVM ve Sayapark’ta da stantlar açılacak, kadın üreticiler Mersinlilerle buluşacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde ise 567 Mart tarihlerinde, 13.0019.00 saatleri arasında basketbol, futbol, badminton, dart, masa tenisi ve voleybol branşlarında Özgecan Aslan Barış Meydanında etkinlikler düzenlenecek. Zumba ve dans sahne gösterileriyle vatandaşlar keyifli dakikalar geçirecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ile MESKİ’nin Özgecan Aslan Barış Meydanında açacağı stantlarda belediyenin hizmetleri ve su tasarrufu konularında bilgilendirmeler yapılacak, hediyeler dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampında da 58 Mart arası “Sanat Kampı” düzenlenecek. Etkinlikle yurt içi ve yurt dışındaki kadın sanatçıların plastik sanat alanında konumu, sanatsal durumu ve etkinliğinin geliştirilmesi için gerekli iletişim ve dayanışmanın sağlanması, çocukların ve gençlerin sanata ilgi ve eğilimlerinin artırılması amaçlanıyor.



Şevval Sam şarkılarını kadınlar için söyleyecek

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde saat 13.00’te kadınlar Marina’dan Özgecan Aslan Barış Meydanına kadar devam edecek yürüyüşte tek yürek olacak. Davullar ve ritim eşliğinde devam edecek yürüyüşe isteyen herkes katılabilecek. Yürüyüş bitiminde Mersinlileri sevilen sanatçı Şevval Sam karşılayacak. Büyükşehir Belediyesinin instagram hesaplarından “sesime ses ver” diyerek kadınları davet eden Şevval Sam, saat 15.00’te sahne alacak.

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