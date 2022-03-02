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Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana ekipmanın montajı yapıldı

DHA

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana ekipmanın montajı yapıldı


Mustafa ERCAN/GÜLNAR(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ait (NGS) 1'inci Güç Ünitesinin reaktör binasında, reaktör tesisinin bazı ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamamlandı.Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında, kurulumu tamamlanan ana bileşenler arasında, 2021 yılında montajı tamamlanan nükleer reaktör basınç kabının yanı sıra, reaktör binasında ana sirkülasyon pompaları ünitelerinin (ASPÜ) basınç kapları, acil durum kor soğutma sistemi (ADKS) hidrolik tankları ve buhar jeneratörleri yer aldı. Bunların yanı sıra, ön kurulumu NGS inşaat sahasındaki özel olarak donatılmış bir atölyede yapılan ana sirkülasyon boru hattı (ASBH) blokları da montaj bölgesine gönderildi.  Montaj işlemi, ekipmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paketli vinç yardımıyla reaktör binasının açık üst silindirik bölümünden indirilmesine dayanan 'Open Top' teknolojisi kullanılarak yapılıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Buhar jeneratörlerinin kurulumunu yaparak, birinci güç ünitesinin inşasının kilometre taşı olan birinci çevrim soğutucusunun sirkülasyonunun gerçekleşeceği ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine bir adım daha yaklaştık. İnşaatçıların şimdi temiz montaj alanı olarak adlandırılan bölümü donatması gerekecek. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi sırasında, tesislerin temizliği, hava kalitesi ve nemliliğinin sağlanması gerekiyor, çünkü ana sirkülasyon boru hattının kaynaklı bağlantılarının kalitesi için önceden belirlenmiş özel şartlara titizlikle uyulması gerekmektedir" dedi.Montajı tamamlanan ekipmanlar arasında yer alan ana sirkülasyon pompası ünitelerinin basınç kapları, birinci sınıf güvenlik ürünleri olma özelliğini taşıyor. Ana sirkülasyon pompası ünitesi, nükleer santralde 300 Santigrat derece sıcaklıkta ve yaklaşık 160 atmosfer basıncı altındaki soğutucunun (arıtılmış suyun) sirkülasyonunu sağlıyor. Tek bir basınç kabının ağırlığı, 31 tonu, yüksekliği 3.5 metreyi, genişliği ise 3 metreyi aşıyor. VVER-1200 tipi reaktörlere sahip nükleer santrallerin tek bir güç ünitesi, dört ana sirkülasyon pompası ünitesi ile donatılıyor. Bununla birlikte NGS'nin güvenli işletimi, çalışır durumdaki iki pompayla güç ünitesinin kapasitesi azaltılarak sağlanıyor.Acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankları ise NGS güvenlik sisteminin en önemli elemanlarından biri olarak öne çıkıyor. Ana sirkülasyon boru hattının her bir döngüsüne (loop) birer adet olmak üzere, karbon çelikten yapılmış ve her biri 78 ton ağırlığındaki dört tank yerleştiriliyor. Çalışma sırasında 60 ton sulu borik asit çözeltisi içeren bu tanklar, reaktör basınç kabına bağlanıyor.Acil durum kor soğutma sistemi, soğutucu sızıntısı olması durumunda soğutma borik asit çözeltisinin reaktör koruna otomatik olarak aktarılması için tasarlanmış ekipmanlar olma özelliğini taşıyor. Sistem, birinci çevrimin basıncının düştüğü bir olağanüstü durum yaşanması halinde, reaktördeki artık ısının güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlıyor.Reaktör tesisinin sirkülasyon çevriminin ana ekipmanı olan buhar jeneratörleri ise, reaktör korunda açığa çıkan ısıyı güç ünitesinin türbinini döndüren su buharının üretildiği ikinci çevrime aktarmak için tasarlanmış ekipmanlar olarak öne çıkıyor.Buhar jeneratörlerinin montajı tamamlandıktan sonra, NGS'nin birinci çevriminin ana ekipmanını birleştiren ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlerine hazırlık aşaması başlıyor. Güç ünitesinin güvenli çalışmasını sağlamak için son derece önemli olan ana sirkülasyon boru hattının kaynak aşaması, yaklaşık 3 ay sürüyor. Kaynak işlerine 2022 baharında başlanılması planlanıyor.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez
2022-03-02 11:40:26

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