FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 tur eşleşmesinde bugün Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi ile karşılaşmak üzere Mersin'de bulunan Ukrayna temsilcisi BC Prometey'in kadın sporcuları, savaşın son bulmasını istiyor. Rusya'ya barış çağrısı yapan kadın sporcular, ailelerinin zor durumda olduğunu ifade ettiler. Takım Kaptanı Olga Dubrovina, "Şu anda adeta bodrumda yaşayan bir solucan gibiyiz" dedi.

Ukrayna temsilcisi BC Prometey, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinde bugün saat 19.00'da Mersin'de Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak. Maç öncesi son antrenmanını yapan Ukraynalı kadın basketbolcular, savaşın son bulmasını ve ülkelerine yeniden barış gelmesini istedi.



"Adeta bodrumda yaşayan bir solucan gibiyiz"

Ülkelerindeki savaşla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan takım kaptanı Olga Dubrovina, çok zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Çünkü hiç alışık olmadığımız, yaşamadığımız bir şey var. Şu anda adeta bodrumda yaşayan bir solucan gibiyiz. Benim büyük annem dahil herkes bodrumda yaşıyor. Bunun bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bizler özgür insanlarız. Ancak Rusya Federasyonu bunu hiçbir şekilde ciddiye almıyor. Bize çok kötü davranıyor. Buradan tüm dünyaya çağrım bunu durdurun. Bir an önce bu işler son bulmalı" dedi.



"Biz sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz"

Ailesiyle sürekli görüşmeye çalıştığını kaydeden Dubrovina, "Katakom diye bir sistem var oradan görüşmeye çalışıyorum. Çünkü şu an bodrumda yaşadıkları için iletişim zor oluyor. Bu daha önce yaşadığımız ancak hiç bu şekilde yaşamadığımız bir süreç. 2014'de de buna benzer şeyler yaşamıştık. Rusya o dönemde bize kapitülasyonlar uygulamaya çalışıyordu. Ancak ilk kez böyle bir seviyeye geldi. Ukrayna vatandaşı olarak, bir Ukraynalı olarak bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ne kapitülasyonları ne Rusya'nın yaptırımlarını ülke olarak kabul etmeyeceğiz. Biz sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Şu anda erkek kardeşim de savaşın içinde. 2014 yılında da orduyla birlikte savaşa gitmişti, şimdi de aynı durumu yaşıyor" ifadelerini kullandı.



Yurkevichus: "Savaşı durdurun"

Sporculardan Tetiana Yurkevichus ise şu anda ülkelerinde bir savaşın yaşandığını ve kendileri için çok zor bir durum olduğunu söyledi. Bu savaşı başlatanın kendileri değil Ruslar olduğunu vurgulayan Yurkevichus, "Ailemle telefon görüşüyorum. Her gün 12 saat aralıklarla aramaya çalışıyorum. Hem ne olduğunu öğreniyorum hemde yardıma ihtiyaçları olup, olmadığını soruyorum. Tüm dünyaya mesajım savaşı durdurun. Özellikle burada Rusya'ya bu çağrıyı yapıyorum. Biz ülke olarak özgür bir ülkeyiz ve öylede kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şu anda Bulgaristan'da kaldıklarının altını çizen Yurkevichus, "Öncelikle Bulgaristan hükümetine teşekkür ediyorum. 15 gündür bizi konuk ediyorlar. Bir şekilde orada yaşamaya devam ediyoruz ama aklımız hep Ukrayna'da. Bir an önce oraya da dönmeye çalışıyoruz. Şu an sınırlar kapalı olduğundan bu mümkün değil ama bu olaylar geçtiği an ilk işimiz Ukrayna'ya dönmek olacak" diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Yurkevichus, "Şu an onu bir Ukrayna lideri olarak görüyorum ve nereden geldiği aslında çok önemli değil. Şu an ordunun başında ve Ukrayna için mücadele ediyor. Bizim için de önemli olan bu zaten" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.