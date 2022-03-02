Mezitli Belediye Meclisi, savaşa karşı barışta birleşti

Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Mezitli Belediye Meclisinde, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğine dikkat çekildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında toplanan mecliste, savaşın değil barışın egemen kılınması gerektiği dile getirildi.

Dünyadaki emperyalist savaş siyasetine ve ülkede yaşanan ekonomik krize, zamlara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan, savaşın yerine barışın egemen olduğu bir dünya ve ekonomik krizin durdurulduğu, zamların geri çekildiği özgür bir Türkiye dileğini belirtti. Söz alan CHP, AK Parti, MHP ve Bağımsız meclis üyeleri de yaptıkları konuşmalarda Rusya’nın Ukrayna işgaline ABD, AB ve NATO’cu savaş kışkırtıcılığına dikkat çekerek, savaşa karşı barışın egemen olması için Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ yaklaşımının esas alınmasına vurgu yaptı.

Meclis toplantısında yaşanan ekonomik sıkıntılara da dikkat çekilerek halkın geçinemediği yokluk ve işsizliğin, zamların arttığı bir durumda toplumun sarsıldığını belirtildi.

Mezitli Belediye Meclisinde elektriğe yapılan zamlara, park ve okul bahçelerine yapılan trafolara dikkat çekilerek, elektriğe yapılan zamların geri çekilmesine, trafoların kamu alanlarından kaldırılmalarını, kaldırılmıyorsa bedelini ödemelerini ve bundan sonra imar planında işaretlenen trafo yerlerine özen gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci ve milli tenisçi Demir Halisdemir de katılacağı turnuva öncesi Belediye Meclis toplantısına katılarak meclis üyeleri ile tanıştı. Mezitli Belediyesinin destekleriyle üst üste başarılar kazandıklarını ifade eden İlkim Tahinci, dünya genelinde Mezitli’nin adını onurla temsil ettiklerini söyledi.

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