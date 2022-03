Tarsus’ta bir evden 3 kamyon çöp çıktı

– Tarsus Belediyesi ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine gittikleri evden 3 kamyon çöp çıkardı.

Tarsus Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, temiz ve daha yaşanılabilir bir kentte barınma hakkını korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir evden gelen kötü kokular sonrası evde çöp biriktirildiği ihbarını alan Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayette bulundukları eve giden ekipler, evin tüm odalarının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Evin temizlenmesi için harekete geçen ekipler, gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra çalışmalarına başladı. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri evde, demirden plastik ürünlere, kıyafetten mutfak ürünlerine kadar 3 kamyondan fazla atık malzeme ve çöp çıkarttı.



“Halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Çevre ve halk sağlığını korumanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Ekiplerimiz bu tarz münferit olaylarda ivedilikle hareket ederek tüm önlemleri almak üzere harekete geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, konu olan adresteki tüm çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarını tamamladılar. Çevre ve halk sağlığının korunması adına belediyemiz üstüne düşen görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecek, Halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, “Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi talimatını veren Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyoruz, ihbarı yapar yapmaz geri dönüş sağladılar” diye konuştu.

