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Başkan Seçer: “Meslek edindirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı radyo programında hizmetleri ve projeleri anlattı

İHA

Başkan Seçer: “Meslek edindirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı radyo programında hizmetleri ve projeleri anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir’de yapımı tamamlanan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinin ardından Tırmıl Sanayi Sitesi ve Halkkent’te de MERCEK’lerin faaliyete başlayacağını belirterek, “Meslek edindirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı radyo programında hizmetleri ve projeleri anlattı. Programda, iş alanında yaşanan kalifiye ve ara eleman sıkıntısına dikkat çeken Başkan Seçer, “Oysa ki, Türkiye’de en büyük sorunların başında işsizlik geliyor. İnsanlar ‘işsizim’ diyor ama işverenlere, fabrikalara, işletmelere bakıyorsunuz, onlar da ‘kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz’ diyorlar. İşte bu her iki kesimin de farklı alandaki şikayetini ortadan kaldırmak için meslek edindirme çalışmalarına belediye olarak ağırlık veriyoruz. MERCEK de bunlardan bir tanesi. Bu proje ile 18 yaş üstü vatandaşlarımıza teorik ve pratik eğitimler vereceğiz. Tabi ki, bunların istihdamları için destek sağlanmış olacak. Şu anda Mersin merkezde Yenişehir ilçemizde, Tırmıl Sanayi Sitesinin içinde ve Halkkent’te 3 ayrı noktada merkezlerimizin yapımını tamamladık. Kayıtlarımız devam ediyor. Bunlar kısa süre içerisinde de faaliyetine başlayacaklar” diye konuştu.
Seçer, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitimler verileceğini belirterek, başvuru yapmak isteyen gençlere de seslendi. Seçer, “Başvurular mersin.bel.tr ile Teksin üzerinden yapılabiliyor. Her iki uygulamadan da müracaatlarını bizlere yapabilirler. Önümüzdeki haftadan itibaren de eğitimler zaten başlamış olacak” ifadelerini kullandı.

“Yenişehir’deki merkezimizi kendi öz kaynaklarımızla yaptık”
Atölyelerin sayısında önümüzdeki günlerde artış olacağını dile getiren Seçer, bunun da çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: “Yabancı Dil, Kişisel Gelişim ve Güzellik atölyelerinin de açılmasını planlıyoruz. Yine Halkkent ve Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki MERCEK’ler de açılacak. Bu sektörlerde ihtiyaç duyulacak ara elemanları burada eğiteceğiz, yetiştireceğiz. Yaklaşık 11,5 ay şeklinde planlıyoruz buradaki eğitimleri de. Yine bunlar belgelerini alacaklar ve iş bulma konusunda da kendilerine bu belgeler avantaj sağlayacak. Burada ahşap mobilya, metal sac işleme, kaynak ve giyim üretim eğitimleri verilecek. Yenişehir’deki ilk merkezimizi kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Tırmıl’da ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile bir iş birliğimiz var. Onlardan 5 milyon TL hibe desteği, malzeme desteği bize sağlandı. Ücretsiz eğitimlerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalar verilecek. Yine kendi öz kaynaklarımızla çalıştığımız yerlerin başında Halkkent geliyor. Orada Sosyal Yaşam Merkezi oluşturduk. Sadece meslek edindirme atölyeleri yok. Kreşten emekli evine, taziye evinden üniversiteye hazırlık, liselere giriş sınavına hazırlık dersliklerimize kadar muazzam bir merkez oldu. Gerçekten görülmeye değer. Binanın yapımı da tamamlandı. Orada meslek edindirme atölyeleri bölümünde de eğitimleri başlatacağız.”

“Gençlerimizin kendini keşfetmesini sağlıyoruz”
Büyükşehir Belediyesine bağlı Kariyer Merkezi ile de ücretsiz meslek edindirme kurslarını sürdürdüklerini kaydeden Seçer, İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını, STK’lar, odalar ve üniversitelerle iş birliği yaptıklarını belirterek, Yetenek Dönüşüm Projesinin de hayata geçirildiğini söyledi. Seçer, “Burada ücretsiz olarak mesleki eğitimler veriyoruz. Kariyer rehberliği yapıyoruz. Özgeçmiş oluşturma, iş arama danışmanlığı, kariyer koçluğu gibi hizmetler de veriyoruz. Yani bir anlamda gençlerimizin kendini keşfetmesini sağlıyoruz” dedi.
STK ve odalarla yapılan iş birliğinin muazzam bir sinerji ve değer ortaya çıkardığına işaret eden Seçer, “Kurumların iş birliği yapması gerekiyor. Gayet efektif çalışmak için projelerin daha efektif uygulanması, daha rasyonel, akılcı olabilmesi, kaynak israfının ortadan kalkması için bu tip iş birliklerine önem veriyoruz ve tüm kurumlara da bunu öneriyoruz” diye konuştu.
Seçer, dış ticaret, lojistik, satış, pazarlama ve genel muhasebe konularında ücretsiz mesleki eğitimlerin de devam ettiğini vurgulayarak, 3 ay süren eğitimler sonunda öğrencilere sertifika verildiğini söyledi.

“Üreten toplumlar oluşturmamız lazım. Bunlar da eğitimle oluyor”
Başkan Seçer, Mersin’in hem çok kültürlü hem de çok sektörlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirterek, “Kadim geçmişiyle muazzam bir bölgede yaşıyoruz. Önemli olan bunlarla avunup kalmak değil, bu potansiyelleri açığa çıkarmak. Bunları bir değere dönüştürmek gerekiyor. Toplumların başına hangi sıkıntı geliyorsa adaletsizlikten, gelir dağılımındaki sıkıntılardan ya da ekonomik zorluklardan geliyor. Bütün bunları ortadan kaldırmak için çalışan, üreten toplumlar oluşturmamız lazım. Bunlar da eğitimle oluyor” ifadelerini kullandı.

“Eğitime, gençlere ve öğrencilere dönük birçok uygulama yapıyoruz”
Mersin’in 4 üniversite ve 50 binden fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yaptığını dile getiren Seçer, toplu ulaşımın öğrenciler için 1 TL’ye sabitlenmesinden üniversite önlerindeki Mahalle Mutfaklarına, Çamaşır Kafelerden öğrenim yardımlarına kadar eğitim alanında hayata geçirdikleri desteklere dikkat çekti. Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin son 3 yıldaki uygulamalarına bakın, eğitime, gençlere ve öğrencilere dönük birçok uygulama yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Mersin bir öğrenci kenti olsun, bu anlamda cazip olsun, Türkiye’nin her tarafından üniversite sınavlarına giren çocuklarımız Mersin’i tercih etsin diye. Mersin’i hepimiz çok seviyoruz. Mersin daha kalkınsın, daha tanınsın. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda bunun için gayret ediyoruz ve çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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