ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BC Prometey: 95-66

Mustafa ERCAN Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Goran Sljivic, İvana İvanoviç, Anastasios Kardaris
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Zellous 7, Feride Akalan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 5, Kuanitra Holingsvorth 7, Fagbenle 21, Hayes 10, Turner 8 , Bonner 4, Anigwe 11, Thomas 15, Baric 7
BC PROMETEY: Olga Dubrovina 11, Viktoria Balaban 8, Ariel Atkins 19, Uliana Datsko 2, Vita Horobets, Yuliia Musiienko, Tetiana Yurkevichus 6, Joyner Holmes 8, Katerina Rymarenko 3, Daryna Mronenko, Mariia Ignatchenko, Nikolina Babic 9
1'İNCİ PERİYOT: 21-20
İLK YARI: 39-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinin rövanş maçında, Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile sahasında karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 95-66 mağlup etti. Çukurova Basketbol Kulübü, aldığı skorla bir üst tura adını yazdırdı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-03-02 22:36:47
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