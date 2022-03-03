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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim yatırımları velileri memnun etti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim yatırımları velileri memnun etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde hizmet veren Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerin velilerine yönelik tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. LGS’ye yönelik eğitim çalışmalarının gerçekleştirildiği merkezdeki hizmetlerin anlatıldığı toplantıda, velilerin dikkat etmeleri gereken konularla ilgili detaylı bilgiler verildi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde pilot uygulama olarak iki yıl önce pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitimle çalışmalarına başlayan ve Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde yer alam Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi, geçtiğimiz günlerde modern binasına kavuşmuştu. Merkezden eğitim alan öğrencilerin velilerine yönelik tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yenice ve çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerinde yaşayan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin faydalanabildiği ve LGS’ye yönelik eğitim çalışmalarının gerçekleştirildiği merkezde verilen hizmetlerin anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi kurs merkezi rehber öğretmeni İpek Ay İlker, velilerin dikkat etmesi gereken konular ve çocukların sınav kaygılarının asgariye inmesi için neler yapılabileceği konusunda detaylı bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Yenice Kurs Merkezi Sorumlusu Okan Aslan da toplantı sonunda velilerden gelen soruları yanıtladı.
5. sınıf öğrenci velisi Feride Özdemir, Yenice’de böyle bir kurs merkezinin açılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, “Burada böyle bir kurs açmanız bizim için çok iyi oldu. Çünkü çocuklarımızı dershaneye gönderme imkanımız hem maddi yönden hem yol açısından çok sorunlu oluyor bizler için. Şu anki kursa katılım çok güzel. Tüm Yenice halkı öğrencilerini seve seve buraya getiriyor. Dersliklerimiz çok güzel, temizlik açısından çok güzel. Başkanımız Vahap Seçer’e de böyle bir imkanı oluşturduğu için Yenice halkı olarak çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğitimleri onun sayesinde olacak. İlerleyen günlerde onları çok güzel yerlerde görecek inşallah” dedi.

“İyi ki burası açılmış”
Çocukların kent merkezine gidişgeliş yapmalarının zor olduğunun altını çizen velilerden Soner Akçay, “Çok memnun kaldık buradan. Ben hep düşünüyordum Tarsus merkeze falan göndereyim diye. Çünkü yetersiz geliyor ortaokul eğitimi. Buraya çocuklar seve seve geliyor ve yoğunluk çok. Çevrenin temizliği, çocukların buraya istekle gelmesi, orada anlamadığını burada anlaması, yani benim oğlum da açıkça fark etti. Benim gibi bütün herkes aynı şeyi düşünüyor, iyi ki burası açılmış. Çocuklarımız daha 5. sınıf, Tarsus’a dershaneye ek derse göndermeye güvenemiyoruz. Ama burası bizim için süper bir şey oldu. İstediğimiz şey avucumuza düştü. Herkesten dua alıyorsun Başkanım” diye konuştu.
Yenice Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni İpek Ay İlker, ilk veli toplantısına katılımın iyi olduğunu ifade ederek, verdikleri eğitimin içeriğine yönelik bilgiler paylaştıklarını belirtti. Sosyal faaliyetler hakkında da paylaşımda bulunduklarını söyleyen İlker, “Bunun yanı sıra kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve başarının nasıl artırılacağını konuştuk. Rehberlik servisi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu dile getirdik. Her zaman buraya gelmelerini teşvik ediyoruz. Zaten çoğunlukla velilerimiz geliyor. Öğrencilerimiz de çok memnunlar, buraya uyum sağladılar. Bu toplantımızın da amacı tanışmaktı. Öğrencilerimizi tanıdık, şimdi velilerimizi tanımış olduk” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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