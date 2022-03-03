Vali Su: "Mevcut su kaynaklarımızı korumak ve geliştirmek zorundayız" Doğu Akdeniz Havzası Paydaş Danışma Toplantısı Vali Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA2 dönemi kapsamında desteklenen, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen “6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi” Doğu Akdeniz Havzası Paydaş Danışma Toplantısı Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya, Konya, Karaman, Isparta ve Burdur illerinden mülki idare amirlerinin katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Doğu Akdeniz Nehir Havzası Sorumlusu Dr. Volkan Kepoğlu, Proje Direktörü Rıfat Ünal Sayman, Proje Takım Lideri Jaroslav Slobodnik ve paydaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, su ihtiyacımızın doğal kaynaklar dışında başka bir şekilde ikame edilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Suyun canlıların hayatını devam ettirebilmesi için en temel unsurlardan biri olduğunu kaydeden Su, "Mevcut kullanılabilir su kaynaklarının korunması çok önemli. Biz ülke olarak kaynaklarımız bakımından su zengini bir ülke değiliz. Kullanılabilir su kaynaklarının iyi korunması ve geliştirilmesi gerekiyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak su kaynaklı felaketlerin en aza indirilmesi, ortadan kaldırılması üzerine de çok hassasiyetle eğilmek ve çalışma yapmak durumundayız. Bunun yanında artan nüfusla birlikte suya olan ihtiyaç daha da artacak. O yüzden mevcut su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak ve geliştirmek zorundayız. Bu sorun sadece bizim ülkemiz için değil, küresel bir sorun. Tüm dünyada bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıkların bu konuda çok ciddi gayretler sarf ettiğini kaydeden Su, yerel yönetimler, STK’lar, bireyler ve diğer paydaşların da bu konuda yapacağı çalışmaların son derece öneli olduğunu ifade etti. Toplantının çok önemli çıktıları olacağını vurgulayan Su, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ise Aralık 2019’dan bu yana yaşanan Covid19 sürecinin suyun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, su kaynaklarının miktar ile kalitesinin korunmasının, kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından yapılan teknik sunumlarla devam etti.

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