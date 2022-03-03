Vali Su: "Mersin Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmeli"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek, müzede sergilenen eserler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Su, ip ve halat figürlü resimleriyle öne çıkan dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil’in sanat ve yaşam evi resim atölyesini de ziyaret ederek sanatçıyla bir araya geldi.

Vali Su’ya ziyaretleri esnasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da eşlik etti. İlk olarak Mersin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek sergilenen eserleri inceleyen Vali Ali İhsan Su, Müze Müdürü Songül Ceylan Bala’dan da bilgiler aldı. Türkiye'nin ve Mersin'in kültürel ve arkeolojik açıdan zengin olduğunu belirten Vali Su, müzeyi daha öncede gezdiğini, ancak her gezide yeni şeyler öğrendiğini kaydederek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan müzenin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Su, Mersin Arkeoloji Müzesi ziyaretinin ardından Mersin'in dünyaca ünlü ressamı Ahmet Yeşil sanat ve yaşam evi resim atölyesini ziyaret ederek, sanatçıyla bir araya geldi. Su ziyareti esnasında, eserleri yurt dışında önemli sanat galerilerinde birçok kez sanatseverlerin beğenisine sunulan Ressam Ahmet Yeşil ile eserleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sohbet etti.

Ziyarette ünlü sanatçı, Vali Su’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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