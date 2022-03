Gültak, eski binalar ve deprem tehlikesine dikkat çekti: “Yeni baştan yapmamız elzemdir” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, deprem haftasında kentsel dönüşümü bir kez daha gündeme getirdi

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, deprem haftasında deprem tehlikesine dikkat çekerek, kentsel dönüşüme işaret etti. Gültak, “Eski mahallelerden, her an yıkılacak gibi duran miadını doldurmuş yapılardan, daracık sokaklardan yeni bir şehir çıkaramazsınız. Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz, binalarımızın birçoğu da 6070 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün gerekliliğine dikkat çekti. Yerel yönetimler olarak deprem ve diğer doğal afetlerin can ve mal kaybına neden olmaması adına yasal mevzuatların verdiği yetkiyi sonuna kadar kullandıklarını belirten Gültak, "Akdeniz, kentimizin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamı haklarını önemsiyor, kentsel dönüşümün elzem olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Bizler bu bilinçle hareket ediyor, proje planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla bilinçlenmenin önemine değinen Başkan Gültak, "İlçemiz kentimizin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu nedenle başta ilçemiz Akdeniz olmak üzere tüm kentte, kentsel dönüşüm projelerine acil ihtiyaç duyulmaktadır" şeklinde konuştu.



"Akdeniz'de dönüşüm şart"

Dünyadaki gelişim ve değişimin temellerini oluşturan altyapı ve üstyapı unsurlarını insanlığın hizmetine sunma noktasında daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamının sunduğu her türlü imkan ve nimete eşit ulaşabilmesi noktasında hizmet ve proje üretiyor, gecegündüz çalışıyoruz. Nitekim TOKİ eliyle önce Çay Mahallesinde, ardından da Barış Mahallesinde başlamasına vesile olduğumuz yerinde kentsel dönüşüm, insanlarımızın büyük desteğini aldı. Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, daha konforlu, parkları, yeşil alanları, caddeleri olan yerler istiyorsak burada bir dönüşümü başlatmamız gerek" diye konuştu.



"Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümdür"

Barış Mahallesinde başlatılan dönüşüm hamlesinden sonra yoğun bir talep olduğunu kaydeden Gültak, "100 yıllık mahallelerin sorunlarını rötuş ile değil, tamamen yenileyerek çözebilirsiniz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Mersin’in kurtuluşu, ancak kentsel dönüşüm projeleri ile mümkün olacaktır. Barış Mahallemizde başlayan ve toplam 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinde büyük bir yol aldık. Mahalle sakinleri ile devam eden görüşmelerimiz sonucu, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90’ından fazlasıyla anlaşma sağlandı. Anlaşılan hak sahiplerinin tapu devir işlemlerinde de yüzde 82’ye ulaştık. Daha sağlıklı, daha refah dolu bir Akdeniz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.



"Miadı dolmuş yapılardan yeni bir şehir çıkaramazsınız"

Akdeniz’deki eski binaların varlığına da dikkat çeken Gültak, "Eski mahallelerden, her an yıkılacak gibi duran miadını doldurmuş yapılardan, daracık sokaklardan yeni bir şehir çıkaramazsınız. Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz, binalarımızın birçoğu da 6070 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir. Aksi halde yapılacak çalışmalar makyajdan öteye gidemez. Bu vesile ile 'deprem öldürmez; kusurlu ve denetimsiz yapılar öldürür' diyor; depremlerde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

