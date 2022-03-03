Gültak, eski binalar ve deprem tehlikesine dikkat çekti: “Yeni baştan yapmamız elzemdir” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, deprem haftasında kentsel dönüşümü bir kez daha gündeme getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gültak, eski binalar ve deprem tehlikesine dikkat çekti: “Yeni baştan yapmamız elzemdir” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, deprem haftasında kentsel dönüşümü bir kez daha gündeme getirdi

İHA

Gültak, eski binalar ve deprem tehlikesine dikkat çekti: “Yeni baştan yapmamız elzemdir” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, deprem haftasında kentsel dönüşümü bir kez daha gündeme getirdi

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, deprem haftasında deprem tehlikesine dikkat çekerek, kentsel dönüşüme işaret etti. Gültak, “Eski mahallelerden, her an yıkılacak gibi duran miadını doldurmuş yapılardan, daracık sokaklardan yeni bir şehir çıkaramazsınız. Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz, binalarımızın birçoğu da 6070 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir” dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün gerekliliğine dikkat çekti. Yerel yönetimler olarak deprem ve diğer doğal afetlerin can ve mal kaybına neden olmaması adına yasal mevzuatların verdiği yetkiyi sonuna kadar kullandıklarını belirten Gültak, "Akdeniz, kentimizin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamı haklarını önemsiyor, kentsel dönüşümün elzem olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Bizler bu bilinçle hareket ediyor, proje planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla bilinçlenmenin önemine değinen Başkan Gültak, "İlçemiz kentimizin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu nedenle başta ilçemiz Akdeniz olmak üzere tüm kentte, kentsel dönüşüm projelerine acil ihtiyaç duyulmaktadır" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'de dönüşüm şart"
Dünyadaki gelişim ve değişimin temellerini oluşturan altyapı ve üstyapı unsurlarını insanlığın hizmetine sunma noktasında daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamının sunduğu her türlü imkan ve nimete eşit ulaşabilmesi noktasında hizmet ve proje üretiyor, gecegündüz çalışıyoruz. Nitekim TOKİ eliyle önce Çay Mahallesinde, ardından da Barış Mahallesinde başlamasına vesile olduğumuz yerinde kentsel dönüşüm, insanlarımızın büyük desteğini aldı. Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, daha konforlu, parkları, yeşil alanları, caddeleri olan yerler istiyorsak burada bir dönüşümü başlatmamız gerek" diye konuştu.

"Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümdür"
Barış Mahallesinde başlatılan dönüşüm hamlesinden sonra yoğun bir talep olduğunu kaydeden Gültak, "100 yıllık mahallelerin sorunlarını rötuş ile değil, tamamen yenileyerek çözebilirsiniz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Mersin’in kurtuluşu, ancak kentsel dönüşüm projeleri ile mümkün olacaktır. Barış Mahallemizde başlayan ve toplam 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinde büyük bir yol aldık. Mahalle sakinleri ile devam eden görüşmelerimiz sonucu, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90’ından fazlasıyla anlaşma sağlandı. Anlaşılan hak sahiplerinin tapu devir işlemlerinde de yüzde 82’ye ulaştık. Daha sağlıklı, daha refah dolu bir Akdeniz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Miadı dolmuş yapılardan yeni bir şehir çıkaramazsınız"
Akdeniz’deki eski binaların varlığına da dikkat çeken Gültak, "Eski mahallelerden, her an yıkılacak gibi duran miadını doldurmuş yapılardan, daracık sokaklardan yeni bir şehir çıkaramazsınız. Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz, binalarımızın birçoğu da 6070 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir. Aksi halde yapılacak çalışmalar makyajdan öteye gidemez. Bu vesile ile 'deprem öldürmez; kusurlu ve denetimsiz yapılar öldürür' diyor; depremlerde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Mersin'de 6 kuzu ile 9 tavuk, köpeklerin saldırısında öldü
YEREL HABERLER Mersin'de 6 kuzu ile 9 tavuk, köpeklerin saldırısında ...
Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti
Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına medya ile yakın iletişim halindeyiz"
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya ...
Mersin ve Adana’nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın şubat ayı enflasyonu genel ...
Akdeniz Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını ...
Vali Su: "Mersin Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmeli"
YEREL HABERLER Vali Su: "Mersin Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmeli"
Rosatom'un rüzgar enerjisi birimi Atomenergopromsbyt, KONE Rusya’ya I-REC sertifikalarını verdi
YEREL HABERLER Rosatom'un rüzgar enerjisi birimi Atomenergopromsbyt, ...
Vali Su: "Mevcut su kaynaklarımızı korumak ve geliştirmek zorundayız" Doğu Akdeniz Havzası Paydaş Danışma Toplantısı Vali Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Vali Su: "Mevcut su kaynaklarımızı korumak ve ...
MSK Kadın Voleybol Takımında hedef play-off
YEREL HABERLER MSK Kadın Voleybol Takımında hedef play-off
Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim yatırımları velileri memnun etti
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim yatırımları ...
MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor
YEREL HABERLER MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan ...
Çilek üreticisi Rusya ve Ukrayna savaşından endişeli Yılda 20 bin ton çileğin ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna arasından savaş Silifkeli üreticileri kara kara düşündürüyor
YEREL HABERLER Çilek üreticisi Rusya ve Ukrayna savaşından ...
Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su’yu ziyaret ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BC Prometey: 95-66
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BC Prometey: 95-66
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Başkan Seçer: “Meslek edindirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, katıldığı radyo programında hizmetleri ve projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Meslek edindirme çalışmalarına ağırlık ...
Tarsus’ta bir evden 3 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Tarsus’ta bir evden 3 kamyon çöp çıktı
Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü Ağır hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Otomobil 8 metrelik menfez köprüden plaja düştü Ağır ...
Mezitli Belediye Meclisi, savaşa karşı barışta birleşti
YEREL HABERLER Mezitli Belediye Meclisi, savaşa karşı barışta ...
Başkan Yılmaz: “Yüksek kesimlerde konforlu ve güvenli yollar oluşturduk”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Yüksek kesimlerde konforlu ve güvenli ...
Ukraynalı kadın basketbolcular savaşın son bulmasını istiyor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 tur eşleşmesinde bugün Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi ile karşılaşmak üzere Mersin'de bulunan Ukrayna Temsilcisi BC Prometey'in kadın sporcuları Rusya'ya barış çağrısında bulundu Takım kaptanı Olga Dubrovina: "Adeta bodrumda yaşayan bir solucan gibiyiz" "Buradan tüm dünyaya çağrım bunu durdurun"
YEREL HABERLER Ukraynalı kadın basketbolcular savaşın son bulmasını ...
Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı
Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinde ana ekipmanın montajı yapıldı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinde ana ekipmanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.