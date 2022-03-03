Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgardan 10 sera zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi’nde dün gece şiddetli rüzgarın ardından hortum çıktı. Hortum sonucu, örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan 5 adet cam seranın camları patladı. 3 adet muz serası da zarar gördü.

Diğer yandan ilçeye bağlı Gözce Mahallesi Sırtlan Yokuşu mevkisinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda ise 2 adet naylon sera yıkıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, hasar tespitinde bulundu.

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