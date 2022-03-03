EuroCup'ta Çukurova Basketbol'un rakibi Fransız LDLC Asvel oldu 



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek finalindeki rakibi Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin oldu. Kupanın iki favorisini karşı karşıya getirecek olan müsabaka, basketbol otoriteleri tarafından 'erken final' olarak değerlendirildi.

EuroCup Women'de çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. Buna göre Çukurova Basketbol, Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin ile eşleşti. Diğer eşleşmeler şöyle oluştu; Tango Bourges (Fransa) Landes Basket (Fransa)

Galatasaray KSC Szekszard (Macaristan)

Valencia Basket (İspanya) Umana Reyer (İtalya).

AKKAYA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Kuradan çıkan ÇBK Asvel eşleşmesi basketbol otoriteleri tarafından erken final olarak nitelendirilirken, Asvel'in tecrübeli bir takım olduğunu belirten ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya, "Rakibin kadrosunda Fransa milli takımından birçok oyuncu var. Bizim de onlarla baş edecek gücümüz var. Amacımız kupayı kazanmaksa bütün takımları yenmek zorundayız. Rakibimizi geçip Final-Four oynamak istiyoruz. Evimizde oynayacağımız karşılaşmada taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Takımını seven herkesi tribüne davet ediyoruz. Dolu tribünler önünde oynayarak kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

RÖVANŞ 17 MART'TA MERSİN'DE

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçların ilkinde 10 Mart Perşembe günü Fransa deplasmanına çıkacak olan Çukurova, 17 Mart Perşembe günü ise rakibini Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler Asvel'i geçmesi halinde Valencia-Umana Reyer maçının galibi ile Final-Four'da karşılaşacak. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-03-03 18:12:37



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