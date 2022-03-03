Akkuyu Nükleer A.Ş.'den servis aracı kazası açıklaması

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 13 işçinin yaralandığı servis aracı kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılacak incelemenin sonunda, servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır." denildi.



Kazaya, Akkuyu NGS inşaatında çalışan taşeron firma işçilerini taşıyan servis aracının karıştığı belirtilen açıklamada, "Edinilen bilgiye göre kaza, Akkuyu NGS sahasının kontrol noktasından karayoluna doğru hareket eden servis aracında meydana gelen fren sistemi arızası sonucu gerçekleşmiştir. Bu arıza nedeniyle servis aracı, otoyola girerken üst geçidin altından sola doğru devrilmiştir. İlk bilgilere göre kaza sonucu servis şoförü dahil 13 kişi yaralanmıştır" denildi.



Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak kazanın araştırılması için jandarma ve diğer ilgili birimlere mümkün olan her türlü yardımın sağlandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "Yapılacak incelemenin sonunda, servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, Akkuyu Nükleer A.Ş., ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır. Akkuyu NGS projesinde, güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Akkuyu Nükleer A.Ş., projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uymalarını talep etmektedir. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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