Gülnar´da işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Atike CEYLAN KAÇAR/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.
Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi MersinAntalya Karayolu'nda meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 33 KCL 44 plakalı servis otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada biri ağır 13 işçi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Atike Ceylan KAÇAR
2022-03-03 23:49:48
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