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Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak “oyuncak” patent aldı Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan ürün, engelli bireyler ile 6 yaşına kadarki çocuklara günlük yaşam becerilerini öğretmek ve öğrenilmiş becerileri pekiştirmek amacıyla tasarlandığı, keçeden, ağzı fermuarlı ve kulplu çanta ile beraber, sekiz farklı kareden oluşuyor Tamamen sağlıklı ve öğrenmeye yönelik gerçek hayattan esinlenerek hazırlanan oyuncak için marka başvurusu da yapılırken, kısa süre içerisinde seri üretime geçilip ülke genelindeki eğitim kurumlarına gönderilmesi hedefleniyor

İHA

Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak “oyuncak” patent aldı Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan ürün, engelli bireyler ile 6 yaşına kadarki çocuklara günlük yaşam becerilerini öğretmek ve öğrenilmiş becerileri pekiştirmek amacıyla tasarlandığı, keçeden, ağzı fermuarlı ve kulplu çanta ile beraber, sekiz farklı kareden oluşuyor Tamamen sağlıklı ve öğrenmeye yönelik gerçek hayattan esinlenerek hazırlanan oyuncak için marka başvurusu da yapılırken, kısa süre içerisinde seri üretime geçilip ülke genelindeki eğitim kurumlarına gönderilmesi hedefleniyor

Mersin’de öğretmen ve öğrencilerin birlikte tasarlayıp hazırladığı özellikle engeli bulunanlar ile çocukların hayatlarını kolaylaştırmasına katkı sağlayacağı belirtilen oyuncak 'Yaşam Yap Bozu (Yaya) tüm aşamaları geçerek Türkiye Patent Kurumu tarafından tescillendi.
Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenlerinden Zeynep Dere, Figen Demirtaş’ın danışmanlığında 12’inci sınıf öğrencileri Hüsniye Taner ve Menzile Nur Ergun Patentle Türkiye yarışmasına başvurmak için keçe kullanarak günlük yaşam beceri puzzle adlı oyuncağı tasarladı. Özel engeli bulunan öğrenciler ile çocuklar için tasarlanan oyuncak Türk Patent Kurumu tarafından tescillendi. Tescilin onaylanmasıyla birlikte seri üretime geçilmesi planlanan oyuncak için Yaya ismi ile marka logo başvurusu da yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Okul Müdürü Mustafa Tat ile idareciler, öğretmen ve öğrencilerden proje hakkında bilgi aldı. Ürünün, engelli bireylere günlük yaşam becerilerini öğretmek ve öğrenilmiş becerileri pekiştirmek amacıyla tasarlandığı, keçeden, ağzı fermuarlı ve kulplu çanta ile beraber, sekiz farklı kareden oluştuğu, tamamen sağlıklı olduğu aktarıldı.

“Amacımız okulumuzda seri üretime geçilmesi”
Bakanlığın başlattığı ‘patentle’ yarışmasında öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeyi anımsatan Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük,” Buradaki amacımız özellikle özel eğitim öğrencilerimizin ve erken çocuk dönemindeki öğrencilerimizin el, kol koordinasyonunu sağlaması hem de oynayarak öğrenmelerini amaçladılar. Bu projemiz günlük yaşam becerileri puzzle olarak geçiyor. Bu dalda da ilimizde ilk ürün olarak biliyorum. O yüzden patent olarak tescillenmiş olması bizim için kıymetli ve okullarımız da da kullanılacak bir ürün. Hem öğrencilerimize zarar vermeyen hem de öğrencilerimizin oynayarak öğrendiği bir proje. Zaten bundan sonraki amacımız okulumuzda seri üretime geçilmesi. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Seri üretime geçerek özellikle ilimizdeki ve ülkemizdeki özel eğitim öğrencilerinin bulunduğu okullara bu ürünün aktarılmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Gerçek hayattan örnek alındı
Süreci anlatan danışman öğretmenlerden Zeynep Dere, ”Piyasaya baktığımızda çocukların öz bakım becerilerine yönelik çok fazla materyal olduğunu gördük. Fakat engelli bireylerin günlük yaşam becerilini kazanması ve öğrenmesi için çokta fonksiyonel çalışmalara rastlamadık. Biz de bu çalışma ile başta engelli bireyler olmak üzere erken çocukluk dönemindeki bütün bireyleri kapsayarak günlük yaşam becerilini gerçek hayattaki sıralamasına göre basitten kargaşaya doğru sıralamayı düşündük. Bunun içinde kullanışlılığını arttırmak üzere cırt cırtlar ekleyerek puzzle şeklinde tasarladık. Oyuncağımızın ilk başına da çocuğumuzu oyunla alıştırmak ve parmak kaslarının gelişimini sağlamak için fermuar açma kapatma şeklinde bir ekleme yaptık. Arkasından yemek yeme becerisi, el yıkama, diş fırçalama, banyo yapma, saç kurutma, çamaşır asma, yıkama, ütüleme becerilini kazandırmayı hedefledik. En son aşamada da normal gelişim gösteren bireylerin ve engeli bulunan bireylerin en çok ayakkabı bağlama ve çözme becerisini koyduk. Çocuk bütün bu aşamaları öğrendikten sonra parmak kasları güçleneceği için bağlama ve çözme becerilini kazanacaktır” ifadelerini kullandı.
Patenti aldıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını, seri üretime geçmeyi beklediklerine dikkat çeken Dere, oyuncaklarının adına da yaşam yap bozu (Yaya) ismini vererek marka başvurusunu da yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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