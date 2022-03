Başkan Seçer, ‘Göçler ve Mersin Tarihi’ kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Mersin Kent Kitaplığı tarafından yeni basımı yapılan ve Yazar Mirza Turgut tarafından kaleme alınan ‘Göçler ve Mersin Tarihi’ kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı. Başkan Seçer, “Geçmişimizi bilmemiz gelecek için bize el feneri görevi görür” dedi.

‘Göçler ve Mersin Tarihi’ kitabının imza günü ve söyleşisi, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. İmza gününe Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Mersinli katıldı.

“Geçmişimizi bilmemiz gelecek için bize el feneri görevi görür”

Programda ‘Mersin Tarihi Belgeseli’nin izlenmesinin ardından konuşan Başkan Seçer, “Mirza Turgut’a teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Güzel bir çalışma. 15 yıl önceki ilk gösterimden kesitler de vardı. Hep söylediğimiz bir şey burada tescillenmiş oldu; valiler, belediye başkanları, milletvekilleri, bürokratlar değişebiliyor, hiç kimseye baki değil ne makamlar ne dünya ama Mersin yerinde duruyor. Belgesel değerli bir çalışma. Mutlaka şehirler canlı bir organizma ve her anı, zamanın her sürecinde, bünyesinde olaylar barındırır ve bu olaylar da anıya dönüşür. İşte belgeseller de bunun için yapılır” dedi.

Mersin’in tarihinden söz eden Seçer, “Geçmişimizi bilmemiz gelecek için bize el feneri görevi görür. İşte Mersin bu. Mersin çok genç bir kent” ifadelerini kullandı.

Seçer, yöneticilerin bir şehrin, ülkenin, toplumun geleceğine yön veren siyasi figürler olduğunu belirterek, “Bizim figürümüz kim diye sorsam, ilk akla gelecek Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bugün bu topraklarda bağımsız bir ülke olarak yaşıyorsak, laik bir cumhuriyetsek, anayasal bir devletsek, bir kimliğimiz varsa, ümmet değilsek, tebaa değilsek elbette ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o mücadeleci ruhu, o dehası, o insanları bir araya toplayan, inandıran, güvendiren, şevk veren, güven veren karizmasının sonucudur” diye konuştu.

Mersin tarihinde Tarsus’un da önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Seçer, “Tarsus'ta doğmuş olmamın verdiği bir merakla Tarsus’un tarihini defalarca kitap karıştırıp incelemişimdir ve emin olun o tarihi her okuduğumda etkilenmişimdir” dedi.



“Allah birliğimizi, dirliğimizi, bu kentin barışını, huzurunu bozmasın”

Kent tarihine ilişkin çalışmaların önemine değinen Seçer, “Bu çalışmalar kente değer katacak, hepimize değer katacak, gelecek kuşaklara tarihin, Mersin’in geçmişinin öğretilmesi açısından önemli bir yol gösterici olacak. Mersin çok değerli bir yer. Mersin’in değerini çok derinden hisseden bir büyükşehir belediye başkanıyım. Çok güzel, muazzam, kadim kültürlerin bir arada olduğu bir kentteyiz. Birçok çeşitliliğe rağmen öyle bir sentez oluşmuş ki, bu kent barış kenti olmuş. Allah birliğimizi, dirliğimizi, bu kentin barışını, huzurunu bozmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından Yazar Mirza Turgut tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

