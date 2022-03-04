Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi Kaçak ürünlerden bir bölümünün, aracın yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmesi dikkat çekti

Mersin'de bir tırda yapılan aramada çok miktarda gümrük kaçağı sigara, çay ve tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Doğu illerinden Mersin'e çok miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önlem alan ekipler, şehir girişinde durdurdukları bir tırda arama yaptı. Kokuya duyarlı köpekler vasıtasıyla araçta yapılan aramada, 208 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 200 kilogram gümrük kaçağı çay ve 8 kilo 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerden bir kısmının aracın yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmesi dikkat çekti.
Gözaltına alınarak adli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.