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AK Parti'li Yılmaz'dan CHP'li Başarır'a ‘Mersin’e yatırım’ yanıtı Yılmaz: “Son 20 yıldaki yatırım tutarı 38 milyar TL’yi aştı”

İHA

AK Parti'li Yılmaz'dan CHP'li Başarır'a ‘Mersin’e yatırım’ yanıtı Yılmaz: “Son 20 yıldaki yatırım tutarı 38 milyar TL’yi aştı”

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, meclis kürsüsünden ‘Mersin’e yatırım yapılmadığı’ yönünde eleştirilerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a yanıt verdi. Yılmaz, “Son 20 yılda yatırım tutarı 38 milyar lirayı geçen Mersin, her alanda en yüksek oranda eser ve hizmetlerden payını almıştır. Çukurova Bölgesel Havalimanına inşallah 29 Ekim’de ilk uçak inecektir. Sen de binersin artık” dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Mersin’in sosyoekonomik göstergeleri ve güvenlik konularının ele alınması için meclis araştırması açılması önergesi görüşüldü. Konu hakkında söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in doğal güzellikleri, coğrafi konumu, tarihi, kültürü, tarımı, sanayisi ve ticaret hacmiyle Türkiye’nin en önemli büyükşehirleri arasında yer aldığını söyledi.

“Kırsal kalkınma ve üreticilere 2,1 milyar TL destek sağlandı”
Mersin’in yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında yıllardır ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Yılmaz, “Mersin tarımını geliştirmek, ihracatı ve üretimi desteklemek için hükümetimiz tarafından ilimiz üreticilerine bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma ve diğer desteklerle 2002 yılından itibaren toplamda 2,1 milyar TL destek sağlanmıştır” dedi.

“Mersin, yatırımlarda en büyük payı aldı”
Son 20 yılda AK Parti hükümetleri tarafından Mersin’e yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yılmaz, eğitim alanında Mersin’e 1 milyar 390 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, “5 bin 617 adet yeni derslik inşa edilmiş, ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi kurulmuştur. Toplam 61 spor tesisi inşa edilmiştir. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 4 bin 726 kişi kapasiteli yurt binaları açılmış, 2 bin öğrenci kapasiteli inşaat da devam etmektedir. Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi yapılmış, Türkiye'nin bin 300 yataklı ilk şehir hastanesi Mersin'imize kazandırılmıştır. 3 bin 890 toplu konut, hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuş, 9 bin 45 konutun yapımı ise devam etmektedir. 8 baraj, 11 gölet inşa edilmiş; 13 baraj ve 8 gölet inşaatı da sürmektedir. Yeni organize sanayi ve endüstri bölgeleri, teknoparklar, araştırma geliştirme ve tasarım merkezleri kurulmuştur. Enerjide, kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin yapımı devam etmektedir” diye konuştu.

“Son 20 yıldaki yatırım tutarı 38 milyar TL’yi aştı”
Milletvekili Yılmaz, önerge hakkında konuşurken Mersin’e yapılan yatırımları eleştiren CHP’li Başarır’a da meclis kürsüsünden yanıt verdi. Mersin’in AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sosyal yardımlardan toplu konuta kadar her alanda en yüksek oranda eser ve hizmetlerden payını aldığını vurgulayan Yılmaz, son 20 yılda yapılan yatırım tutarının 38 milyar lirayı geçtiğini dile getirerek, “Ulaştırmada; son 19 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yol, 50 adet köprü, 18 adet çift tüp tünel kazandırılmıştır. Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatı hızla ilerlemekte olup, inşallah 29 Ekim’de ilk uçak inecektir. Sen de binersin artık” ifadelerini kullandı.
Yatırımlarla birlikte kardeşlik ve özgürlük şehri olan Mersin’de huzur ve güven ortamının devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Yılmaz, “AK Parti olarak, ülkemize ve aziz milletimize eser ve hizmet kazandırma, büyük Türkiye'yi inşa etme yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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