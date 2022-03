Tollu: "Canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz"

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen 'onlarda can, birlikte yaşam' konulu insan ve hayvan gösteri ve semineri, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Oyuncu Semih İğdigül yazıp yönettiği tek kişilik drama ve komedi gösterisinin ilk gösterim adresi Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi oldu. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, hayvan sevgisinden, hayvanların sahiplenilmesi konularına varıncaya kadar bilgiler verdi.

Canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise "Biz kendi sınırlarımız içerisinde, nerede bir canlı varsa orada olmanın gayreti içeresindeyiz. Bu kapsamda sıfır rakımında bulunan sokak hayvanlarından, Torosların zirvesinde yer alan yaban hayvanlarına varıncaya kadar canlının olduğu her yerde çalışmalar yapıyoruz. Biz bu defa öğrencilerimizi daha iyi bilinçlendirme adına yürütülen çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayvan sevgisi ile dolu dolu olması bu çalışmaların amacını oluşturuyor” diye konuştu.

Öte yandan oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih iğdegül’ün seminerleri program halinde okullarda devam edecek.

