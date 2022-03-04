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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürüyor

İHA

"Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesinin dünyaya gelen her bebek için hayata geçirdiği ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ailelerin yüzünü güldürüyor.
Yaklaşık 10 yıl önce Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek" projesi, kararlılıkla yürütülüyor. Projenin beş bininci çalışması için her zaman olduğu gibi hummalı bir çalışma yapıldı. Şampuandan bebek bezine, sabundan tırnak makasına, ıslak mendilden oyuncağa kadar bebekler için sepetler özenle hazırlandı. Anne Taksi ile yola düşen ekipler ise hamilelik süreci öncesi ve sonrasında, her adımda annelerin yanında yer alıyor. Beş bininci bebeğin ilk misafiri ise Anne Taksi ekibi ile birlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu oldu.
Sosyal belediyeciliğin gereği, hayatın her alanında halkın yanında olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ”Erdemlimiz hızla gelişiyor, hızla büyüyor, bu büyüklüğü nüfus oranında da taçlandırıyoruz. Şu anda Erdemlimizde doğan beş bininci bebeğin evindeyiz. Yaklaşık on yıl önce başlattığımız ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyamıza şu anda beş bininci bebeği karşılamak üzere ailenin evindeyiz. Bu birlikteliğe biz de bir nebze olsun katkı sunmak istiyoruz, ailemizin en mutlu gününde bebeklerinin doğduğu anda ailemizle birlikteyiz. Ben ailemizi tebrik ediyorum, anne babaları tebrik ediyorum. Daha nice sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ediyorum. İnşallah daha nice beş bininci bebeklere diyoruz. Kentimizde doğan her bebeğe biz hoş geldin diyoruz, dünyamıza ‘hoş geldin’ diyoruz. Onu belediyemizin hediyesiyle bebeğimizi karşılıyoruz. Zaten başlattığımız ‘Anne Taksi’ projesi ile birlikte annenin hamilelik sürecinden tutun doğumuna kadar, doğumundan sonra da bebeklere hoş geldin demek üzere, 7’den 77’ye insanın doğumundan ölümüne kadar Erdemli Belediyesi olarak insanımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.
Anne olmanın yanı sıra en güzel günlerinden, yanlarında olunmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden eden anne Özlem Subaşı ise “Çok mutluyum, huzurluyum, ikinci bebeğimi kucağıma aldım bambaşka bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İyi ki geldiniz hoş geldiniz. Hediyeleriniz için de çok çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Mutluluğunu ifade eden baba Ahmet Subaşı da ” Mutlu ettiler bizi, bu mutluluğumuza ortak oldular sağ olsunlar. Kendilerinden Allah razı olsun, çok hoşumuza gitti beğendik, başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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