Eski motodrag şampiyonu müze hayalini gerçekleştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski motodrag şampiyonu müze hayalini gerçekleştiriyor

DHA

Eski motodrag şampiyonu müze hayalini gerçekleştiriyor


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu´nun düzenlemiş olduğu yarışlarda motodrag kategorisinde 100'e yakın şampiyonluğu olan Oktay Dal (43), yurt içinden ve yurt dışından bugüne kadar topladığı 350 motosiklet ile yaklaşık 5 bin farklı obje ile müze oluşturmak için çalışıyor. Dal, "Projenin ilin turizmine sağlayacağı katkının yanı sıra, dünya genelinde ziyaretçi sağlayacak bir oluşum içindeyiz. Yapı olarak bir müze dört duvardan ibaret değildir. Müze her yer olabilir" dedi. 
Merkez Akdeniz ilçesinde motosiklet satış ve servis işletmeciliği yapan Oktay Dal, bir hayalini gerçekleştirmek için uğraşıyor. 2004-2011 yılları arasında Türkiye Motosiklet Federasyonu´nun düzenlediği yarışlarda motodrag kategorisinde yüze yakın şampiyonluğu olan Oktay Dal, halen enduro motosiklet sporları ile uğraşırken deposunda bulunan farklı model ve yaşlardaki motosikletler ve geçmişten günümüze kadar topladığı objelerle kente müze kazandırmak istiyor.
OBJELER DEPOYA SIĞMIYOR
Babası ve ailesinin geçmişinden esinlenerek yola çıkan Oktay Dal´ın hobisine antika merakı da eklenince kiraladığı 262 metrekarelik depoya oyuncaktan yazar kasaya, diş makinesinden, boya sandığına, benzin pompasından 1950´lilerden kalma polis kıyafeti, telsiz, ankesörlü telefon, eski tartılar, teraziler ve `Sanat Güneşi´ Zeki Müren´in sağlık için evinde spor yaptığı egzersiz aletine kadar birçok obje sığamayınca yerel yönetimlerle görüşerek hayalindeki müze için çalışmalarını sürdürüyor. Çocukluğunun geçtiği Elazığ´dan bugüne kadar adeta motosiklet üstünde yaşadığını belirten Oktay Dal, hobisini gelecek kuşaklara aktarmak için kolları sıvadığını söyledi.
'TURİZME KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ´
Dal, hayata geçireceği projenin eğitim, turizm ve istihdam ayağının da olduğunu ifade ederek, "Müze, çok uzun zamandır biriktirdiğimiz ancak son bir yılda da hızlandırdığımız bir proje. Bunu bir müze haline getirip, ilin turizmine, istihdamına katkı sağlamak istiyoruz. Yerel yönetimlerden alacağımız desteklerle Z kuşağını keşmekeş halinden çekip çıkaracak, sokak çocuklarına, öğrencilere ve cezaevindeki mahkum çocuklara yönelik eğitici istasyonların olduğu büyük bir müze projemiz var. Toplamda 350 civarında motosikletimiz var. Aralarında, Türkiye´de ve dünyada nadir bulunanlar da var. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışından topladığım 5 binin üzerinde objeye sahibiz. Burası yaklaşık 262 metrekare bir depo alanı ama bunun 10 katı büyüklüğünde ürün yelpazesine sahibiz. Büyük bir oluşum olduğunda içine yerleştireceğimiz bir yer arıyoruz. Bu proje çocukluk hayalimdi" dedi.
'YEREL YÖNETİMLER SICAK BAKIYOR'
Görüştüğü belediye başkanlarının yanı sıra kent yöneticilerinin de projeye sıcak bakarak ilgi duyduğunu kaydeden Oktay Dal, "Öncelikle yerel yönetimlere duyarlı oldukları için teşekkür ederim. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz, yerel yönetimlerimizle randevulaşıyoruz. Büyük bir projedir. Bu projenin ilin turizmine sağlayacağı katkının yanı sıra da dünya genelinde ziyaretçi sağlayacak bir oluşum içindeyiz. Yapı olarak bir müze dört duvardan ibaret değildir. Müze her yer olabilir. Sadece alan anlamında büyük bir alana ihtiyacımız var. Alanın içerisinde kafeterya, at gezinti alanı, atv safari, gokart parkuru dahil tam bir kompleks düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-03-06 11:19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ...
MERCEK'e başvurular sürüyor
YEREL HABERLER MERCEK'e başvurular sürüyor
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Mersin 1. Hamsi Festivali başladı Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival 9 gün sürecek Festivalde 1 tonun üzerinde ekmek arası hamsi ikram edilirken, vatandaşlar hamsileri almak için bazen izdiham oluşturdu
YEREL HABERLER Mersin 1. Hamsi Festivali başladı Mersin ...
Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Ankara Demirspor: 2-1
‘Sardunla kokan Kadınlar’ oyunu Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Sardunla kokan Kadınlar’ oyunu Mersinlilerle buluştu
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Ankara Demirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Ankara Demirspor: ...
Mezitli'nin gönüllüleri tek çatı altında toplanıyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin gönüllüleri tek çatı altında toplanıyor
Barış için 250 bin lira para arıyor Adliye önünde 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren sanığın babası, taraflarla barışmak istiyor 2 çocuğu ve 4 yeğeni cezaevinde olan adam yardım bekliyor
YEREL HABERLER Barış için 250 bin lira para arıyor Adliye önünde 1 ...
Gönüllü kadınlar 8 Mart için dikiyor
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar 8 Mart için dikiyor
St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinin Türk mezunları diplomalarını aldı Genç Türk uzmanlar, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS’de işbaşı yapacak
YEREL HABERLER St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinin ...
Kariyer Merkezinden istihdam teşvikleri semineri
YEREL HABERLER Kariyer Merkezinden istihdam teşvikleri semineri
Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar ...
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
YEREL HABERLER 84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük ...
Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz’in rengi de değişti Belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti
YEREL HABERLER Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye ...
“Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp yoğurt şenliği yaptılar Silifke Yoğurdu'nun coğrafi işaretle tescillenmesinden dolayı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Belediyesi Anıt Meydanında yoğurt şenliği düzenledi
YEREL HABERLER “Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp yoğurt ...
Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Çevik belediyeciliğin en güzel örneğini ...
Mersin’de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros mağazasının ilk şubesi açıldı Vali Su, Koopgros mağazasının üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi göreceğini söyledi
YEREL HABERLER Mersin’de Tarım Kredi Kooperatifinin Koopgros ...
"Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER "Hoş Geldin Bebek" projesi ailelerin yüzünü ...
Tollu: "Canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Tollu: "Canlının olduğu her yerde olmanın gayreti ...
Mersin'deki okullarda deprem tatbikatı Mersin Valiliği koordinesinde kentte bulunan bin 261 okulda eş zamanlı olarak 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi Vali Ali İhsan Su: "Önemli olan afetlere hazırlık olmak"
YEREL HABERLER Mersin'deki okullarda deprem tatbikatı Mersin ...
Arslan: “Kağıt bant üretmek için çalışmalara başladık”
YEREL HABERLER Arslan: “Kağıt bant üretmek için çalışmalara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.