Eski motodrag şampiyonu müze hayalini gerçekleştiriyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu´nun düzenlemiş olduğu yarışlarda motodrag kategorisinde 100'e yakın şampiyonluğu olan Oktay Dal (43), yurt içinden ve yurt dışından bugüne kadar topladığı 350 motosiklet ile yaklaşık 5 bin farklı obje ile müze oluşturmak için çalışıyor. Dal, "Projenin ilin turizmine sağlayacağı katkının yanı sıra, dünya genelinde ziyaretçi sağlayacak bir oluşum içindeyiz. Yapı olarak bir müze dört duvardan ibaret değildir. Müze her yer olabilir" dedi.

Merkez Akdeniz ilçesinde motosiklet satış ve servis işletmeciliği yapan Oktay Dal, bir hayalini gerçekleştirmek için uğraşıyor. 2004-2011 yılları arasında Türkiye Motosiklet Federasyonu´nun düzenlediği yarışlarda motodrag kategorisinde yüze yakın şampiyonluğu olan Oktay Dal, halen enduro motosiklet sporları ile uğraşırken deposunda bulunan farklı model ve yaşlardaki motosikletler ve geçmişten günümüze kadar topladığı objelerle kente müze kazandırmak istiyor.

OBJELER DEPOYA SIĞMIYOR

Babası ve ailesinin geçmişinden esinlenerek yola çıkan Oktay Dal´ın hobisine antika merakı da eklenince kiraladığı 262 metrekarelik depoya oyuncaktan yazar kasaya, diş makinesinden, boya sandığına, benzin pompasından 1950´lilerden kalma polis kıyafeti, telsiz, ankesörlü telefon, eski tartılar, teraziler ve `Sanat Güneşi´ Zeki Müren´in sağlık için evinde spor yaptığı egzersiz aletine kadar birçok obje sığamayınca yerel yönetimlerle görüşerek hayalindeki müze için çalışmalarını sürdürüyor. Çocukluğunun geçtiği Elazığ´dan bugüne kadar adeta motosiklet üstünde yaşadığını belirten Oktay Dal, hobisini gelecek kuşaklara aktarmak için kolları sıvadığını söyledi.

'TURİZME KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ´

Dal, hayata geçireceği projenin eğitim, turizm ve istihdam ayağının da olduğunu ifade ederek, "Müze, çok uzun zamandır biriktirdiğimiz ancak son bir yılda da hızlandırdığımız bir proje. Bunu bir müze haline getirip, ilin turizmine, istihdamına katkı sağlamak istiyoruz. Yerel yönetimlerden alacağımız desteklerle Z kuşağını keşmekeş halinden çekip çıkaracak, sokak çocuklarına, öğrencilere ve cezaevindeki mahkum çocuklara yönelik eğitici istasyonların olduğu büyük bir müze projemiz var. Toplamda 350 civarında motosikletimiz var. Aralarında, Türkiye´de ve dünyada nadir bulunanlar da var. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışından topladığım 5 binin üzerinde objeye sahibiz. Burası yaklaşık 262 metrekare bir depo alanı ama bunun 10 katı büyüklüğünde ürün yelpazesine sahibiz. Büyük bir oluşum olduğunda içine yerleştireceğimiz bir yer arıyoruz. Bu proje çocukluk hayalimdi" dedi.

'YEREL YÖNETİMLER SICAK BAKIYOR'

Görüştüğü belediye başkanlarının yanı sıra kent yöneticilerinin de projeye sıcak bakarak ilgi duyduğunu kaydeden Oktay Dal, "Öncelikle yerel yönetimlere duyarlı oldukları için teşekkür ederim. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz, yerel yönetimlerimizle randevulaşıyoruz. Büyük bir projedir. Bu projenin ilin turizmine sağlayacağı katkının yanı sıra da dünya genelinde ziyaretçi sağlayacak bir oluşum içindeyiz. Yapı olarak bir müze dört duvardan ibaret değildir. Müze her yer olabilir. Sadece alan anlamında büyük bir alana ihtiyacımız var. Alanın içerisinde kafeterya, at gezinti alanı, atv safari, gokart parkuru dahil tam bir kompleks düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-03-06 11:19:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.