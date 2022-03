Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Mersin Hamsi Festivali’nin açılışına katıldı.

Yenişehir ilçesi etkinlik alanında düzenlenen ve 9 gün sürecek festivalin açılışına Vali Su ve Başkan Seçer'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, il protokolü üyeleri, oda ve borsa başkanları, STK temsilcileri, Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alper Vural Özdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Programda yaptığı konuşmasında Mersin’in tarihten günümüze bir çok medeniyetin kültürünü içerisinde barındıran çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Vali Su; "Her ilin öne çıkan sektörleri vardır. Biz Mersin olarak her sektörde öne çıktığımız gibi kültürel zenginlik açısından da en önden gelen illerden biriyiz. Mersin’de bugün Karadeniz kültürünü görmüş olacağız. Bu vesileyle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum"

dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemine vurgu yaparak, "Kavgadan kimse kazanmamış. Karadeniz kıyılarından karşı tarafa baktığınız zaman kanı, göz yaşını, barut kokusunu görürsünüz. Şu anda oradaki savaştan kimler kazanıyor? Anneler mi, yavrular mı, insanlar mı, insanlık mı? Silah tacirleri kazanıyor. Yukarıdan, ellerinde iplerle bu mazlum ulusları yönetmek için bir araya gelen güçler kazanıyor. Onun için birbirimize daha sıkı sarılacağız” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de herkes birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor”

Mersin’in güzel ve huzur içerisinde yaşanan bir kent olduğunu belirten Seçer, şunları söyledi: “2 milyona yakın yerli nüfusumuz var. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimiz var. İnşallah orada da savaş son bulacak. İnşallah orada da huzur olacak. Onlar da topraklarına gitmek istiyor, atalarının kendilerine miras bıraktığı topraklarda yaşamak istiyor. İnşallah Allah bizlere o günleri de gösterecek. Burada Mersin’de herkes birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyor. Huzurumuz yerinde çok şükür. Geçici sorunlar yaşayabiliriz, mutlaka olacaktır. Hareket halinde olan her şeyin bir problemi çıkabilir. Biz de hareket halinde bir ülkeyiz. Kalkınmak istiyoruz, büyümek istiyoruz, refahımız artsın diyoruz, gücümüz artsın diyoruz. Bunlar olacaktır. Ama bu millet güçlü millet, bu millet necip millet, bu millet mücadeleci millet. Her şeyin üstesinden teker teker gelecektir.”

Karadeniz yöresine özgü müziklerin ve halk oyunlarının sergilendiği programda Vali Su ve Başkan Seçer, hamsilerin pişirildiği tezgahın başına geçerek ziyaretçilere balık ekmek ikramında bulundu, daha sonra kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ettiler.

