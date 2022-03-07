Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50 artışla 1,49 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da başarı hikâyelerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Sin, “Ocakta olduğu gibi şubat ayında da Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden Birlik olduk. En fazla ihracat değerlerine Irak, Hollanda ve Fransa pazarlarına ulaşırken Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında 18 kata varan oranlarda artışlar yakaladık” dedi.

Türkiye ile güçlü ticari ilişkileri bulunan Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın AKİB bölgesindeki ihracatçıları da yakından ilgilendirdiğini kaydeden Başkan Nejdat Sin, gelişmeleri kaygıyla izlediklerini, gerilimin etkilerinin en aza indirgenmesi için devlet kurumları ve ilgili kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Karadeniz havzasını istikrarsızlığa sürükleyen gerilimin en kısa sürede sona ermesini temenni eden Başkan Sin, “İhracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergâhları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon halinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DİEK) ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz“ diye konuştu.



"Alacaklarımız yüzde 40’ı aşkın oranda eridi"

AKİB’in geçen yılki 16,32 milyar dolarlık ihracatında Rusya’nın 705 milyon dolar değer ile 4’üncü, Ukrayna’nın ise 242 milyon dolar değer ile 20’nci sırada yer aldığını kaydeden Başkan Sin, şunları söyledi: “Hem Rusya, hem de Ukrayna, Birliğimizin ana ihracat pazarları arasında bulunuyor. Bu ülkelerle ticaretimizi daha çok milli para birimleriyle ve ileriye yönelik ödeme şeklinde yapıyoruz. Çatışma ortamının ortaya çıkmasıyla her iki ülkeden para akışı neredeyse durma noktasına gelirken para biriminde yaşanan ciddi değer kayıplarından dolayı da alacaklarımızda yüzde 40’ı aşkın erime oldu. Savaşın devam etmesi halinde kayıplarımızın daha da artmasından endişeliyiz. İhracatçı firmalarımızın Ukrayna ve Rusya pazarlarındaki zararlarının önlenmesine yönelik hükümetimizden destek bekliyoruz.”



"Finansmana erişimde atılan adımlar motivasyonumuzu yükseltiyor"

Tedarik zincirlerindeki bozulmalar yanı sıra enerji ve temel emtia fiyatlarındaki artışın küresel sorun haline geldiğini, bu olumsuz gelişmeler karşısında Türk ihracatçısının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü korumaya yönelik atılan adımların ihracatçının motivasyonunu yükselttiğini kaydeden Başkan Sin, “İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin 22 milyar liralık kredi hacmi yaratılması hedefiyle ilk destek paketini devreye alması ve toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına destek başvurularının açılması, ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminde önemli ölçüde rahatlama sağlayacaktır. Tüm bunların yanında ihracata dönük yeni yatırımlar için Merkez Bankası kaynaklı orta ve uzun vadeli reeskont kredilerinin artırılmasına yönelik taleplerimizin de yakın zamanda sonuçlandırılmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.



"En çok ihracatı kimya, demir ve demir dışı ile hububat ve bakliyatta yaptık"

Bölge ihracatında 8 ana birliğin tamamının yılın ikinci ayında ihracatını artırma başarısı gösterdiğini ifade eden Başkan Sin, şunları söyledi:

“AKİB olarak şubat ayında en fazla ihracatı yüzde 84 artış ve 440,5 milyon dolar değer ile kimyada gerçekleştirdik. Demir ve demir dışı metallerde yüzde 38 artışla 374 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yüzde 72 artışla 186,6 milyon dolar değere ulaştık. Yine bu ayda yaş meyve sebzede yüzde 22 artışla 146,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. Tekstil ve ham maddelerinde yüzde 35 artışla 117,8 milyon dolarlık, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde yüzde 16 artışla 97,7 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 136 artışla 54,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 16 artışla 27,3 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettik.”



"En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Hollanda ve Fransa"

AKİB’in şubat ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, “Bu ayda en fazla ihracatı yüzde 70 artış ve 131,1 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdik. Yüzde 73 artış ve 90,1 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 331 artış ve 72 milyon dolar değer ile Fransa üçüncü sırada yer aldı. Tutar bazında en güçlü ihracat artışlarını Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında elde ettik. Singapur’a yüzde bin 874 artışla 52,8 milyon dolarlık, Lübnan’a yüzde 248 artışla 41 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Birleşik Devletler, KKTC ve Libya pazarlarında da dikkat çekici ihracat performansı sergiledik” dedi.

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