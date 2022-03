Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen “1 Ekmek 1 Çorba” projesinin kapsamı her geçen gün genişliyor. Onlarca noktada vatandaşlara ulaştırılan çorbalar, Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ) önünde de dağıtılmaya başladı.

Gün aydınlanmadan yollara düşen tarım işçilerinden sanayi çarşısında emek harcayan esnafa, öğrencilerden hastane önünde bekleyen hasta yakınlarına kadar soğuk kış günlerinde her gün binlerce insana ulaştırılan çorbalar, şimdi de mobil araçlar vasıtasıyla Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde dağıtılıyor. Tarsus’ta çorba dağıtımının yapıldığı 20’nci nokta olan TAŞTİ önünde, her Cumartesi günü 07.00 ile 09.00 saatleri arasında esnaf ve yolcular mobil araçtan dağıtılan leziz çorbalarla soğuk havada içlerini ısıtıyor. Şehirler arası yolculuk yapmak için TAŞTİ’ye gelen ve ikram edilen çorbayı içen Ali Bulut, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu bu çorba projesi gerçekten güzel bir proje. Yani bir çorbaya bile ihtiyacı olan, gün boyu bir şey yemeyen pek çok insan var. Özellikle de yoksul, işsiz insanların büyük çoğunluğu bu durumda” dedi.

TAŞTİ’de taksicilik yapan Kemal Çoban da “Soğuk kış günlerinde iyi oluyor. Sabahları sıcak çorba içiyoruz. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

