Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de müşteri gibi girdiği iş yerlerinden ve bir ambulanstan cep telefonu çalan S.S., güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı iş yeri ile bir ambulanstan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. S.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bu arada S.S.'nin müşteri gibi girdiği iş yerinden ve kapısı açık ambulanstan cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-03-07 11:51:59
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