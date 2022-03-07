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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak

İHA

Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayılacakları bildirildi.
Akdeniz Belediye Meclisi Mart Ayı Birinci Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti oylanıp kabul edildi. Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak üzerinde, Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parka, mahalle sakinleri ve mahalle muhtarının talebi üzerine, meclis üyesi Tufan Nenni tarafından hazırlanan, 'İyi ki Varsın ErenEren Bülbül' adının verilmesini içeren önerge meclise sunuldu. Önerge oybirliği ile meclis gündemine alındı.
Meclis üyelerine, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla, kadınlara yönelik hayata geçen hizmetleri anlatan bir video sunuldu. Sonrasında söz alan Başkan Mustafa Gültak, Akdeniz’de yaşayan kadınlar ve anneler için ‘pozitif ayrımcılık’ uyguladıklarını ifade ederek, özellikle kadınlar yararına gerçekleşen ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve psikolojik destek ve projeleri anlattı. Başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere, tüm kadınların ‘8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayan Gültak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözleri ile kadınlara ne kadar değer verdiğini gösterdiğini vurguladı. Gültak, “Atatürk, kadın ve erkeğin eşit olduğunu tüm dünyaya örnek olacak şekilde 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını sunarak gösterdi. Fakat ne yazık ki ülkemizde dâhil olmak üzere, dünyanın birçok yerinde kadınlar şiddetin çeşitli boyutlarıyla tanışıyor. Bu acı gerçek hepimizi derinden üzüyor. Adalet Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni reform paketi hazırlığını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız da reform paketinin kısa süre sonra TBMM gündemine geleceğini belirtti. Yeni düzenlemelerin ülkemiz ve kadınlar adına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Gültak, Akdeniz Belediyesi çalışanı kadınların, 8 Mart’ta idari izinli sayılacaklarını ve bu hakkın ayrıca toplu iş sözleşmesine eklendiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18 Ekim 2021 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine istinaden, Puğkaracadağ Mahallesi’nde bulunan bir alanda, zeytinyağı üretim tesisi ve sulu pirina ekstraksiyon tesisi amacı ile maliki tarafından hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşüldü. Teklif, oybirliğiyle komisyonlara havale edildi. Toplantıda, Akdeniz Belediyesine ait Nusratiye Mahallesi 5015 Sokak 23 Evler Parkı içinde bulunan kültür evinin, ‘muhtarlık binası’ ve ‘kültür evi’ olarak kullanılması şartıyla Nusratiye Mahallesi Muhtarlığına bedelsiz tahsisi ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif, komisyonlara sevk edildi.
Mecliste Rusya’da 1517 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘MITT Moscow 27’nci Turizm Fuarı’na, Başkan Mustafa Gültak ile Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Akpınar’ın katılması ile ilgili teklif doğrudan oylanıp oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda, ilçe sınırlarında bulunan mahallelerdeki sokak ve yollar için ihtiyaç duyulan asfalt kaplama, yama, sathi kaplama, beton, bordür, karo kaplama, kilit parke, diğer cari giderlerle yol ve kaldırım yapılması amacıyla İller Bankası’ndan KDV dahil yaklaşık 25 milyon TL tutarında kredi kullanılması için Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Teklifin komisyonlara havalesi yapıldı.
Meclis toplantısında, çeşitli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili tekliflerin görüşülüp kabul edilmesi veya ilgili komisyonlara havale edilmesinden sonra Şehit Eren Bülbül’ün adının yeni yapılan parka verilmesi ile ilgili önerge, ilgili komisyonlara oybirliği ile havale edildi. Akdeniz Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 11 Mart 2022 Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek

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