Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor Kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, daha büyük hedefler peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor Kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, daha büyük hedefler peşinde

İHA

Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor Kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, daha büyük hedefler peşinde

Mezitli Belediyesinin, hayatına dokunduğu kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Belediyenin kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, kadınların bu başarısına en güzel örneklerden birisi oldu.
Rabia Kuşca, 2016 yılında tesadüfen başlayan kadın üretici pazarı serüvenini işletme açarak devam ettirdiğini belirterek, “Belediye başkanımız Neşet Tarhan’ın bana sunduğu bu fırsat benim için inanılmaz kapılar açtı. Çok mütevazı şekilde 35 reçel, zeytinyağı, çökelek ve ekmekle başladığım satışlarda 5 yılda çok büyük mesafe kat ettim. Pazar benim için çok iyi bir tecrübe kaynağı oldu. Benim için çok önemli bir fırsattı. Çünkü bu toplumda kadına yeteri kadar olanak tanınmıyor. Güçlü kadın olmak çok zor. Böyle bir olanağı doğru değerlendirmek gerekiyordu. Yaptığımın en iyisini müşterilerime sunmam gerekiyordu. Böyle çalıştım. Zaman zaman bana ‘Bu kadın delirdi’ bile dediler. Ama üretmek gerekiyordu. Kadın eline ne fırsat verilirse bunu en iyi şekilde değerlendirebilecek bir varlıktır. Bunu tüm toplumun duyması gerekiyor. Yeter ki kadının önü açılsın. Bu pazarla ben ne kadar güçlü olabileceğimi öğrendim” dedi.
Daha sonra işini geliştirerek bu üretimlerini değerlendirmek amacıyla işletme açmaya karar verdiğini belirten Kuşca, “Ürünlerim daha fazla insana ulaşsın ve değerini bulsun diyerek zor bir işe giriştim. Belki insanlar için küçük ama kendi emeği, gücü ve ekonomisiyle bu noktalara gelen bir kadın için büyük bir olay yaptığım. Belediyenin sunduğu imkanı fırsat bilip bu yolculuğa çıktım. Burada da kalmayacak. Daha büyük projelerim, daha büyük hedeflerim var. Birçok kadını istihdam etmek istiyorum. Bir ekip oluşturarak daha fazla kadının kazanmasını sağlamak istiyorum. Bu kadınların başarılı olabileceğini, yalnız olmadıklarını herkes görsün istiyorum. Belki bunun için biraz daha gayret edip tecrübemi daha çok geliştirmem lazım” diye konuştu.

"İlk etapta oldukça zorlandım"
İlk etapta oldukça zorlandığını ifade eden Kuşça, “Başarabilir miyim, neler yapabilirim kaygısıyla bu işe başladım. Piyasada o kadar benzer hileli, fabrikasyon ve korsan ürün var ki bu işimizi oldukça zorladı. İnsanlara benim ürünümün marketlerdekinden farklı olduğunu anlatmaya çalıştım uzun süre. Fabrikasyon ürünlerle kıyaslandım. Ben bu işe başlarken önce güven satmam gerektiğini öğrendim. Daha sonra ‘Rabia bu kavanozun içine ne koyarsa iyidir’ olgusunu insanlara kazandırdım. Bundan sonra işim biraz daha kolaylaştı” ifadelerini kullandı.
Önüne çok farklı zorlukların da çıktığına vurgu yapan Kuşça, "Pazar kazanıyor olmam bile bir tehlike olarak algılandı ilk başlarda. Ama onu da yıkarak, bir kadının arabasının, ehliyetinin olmasının, kendi parasını kazanabilmesinin ne denli değerli ve önemli olduğunu anlattık. İlk etapta çok daha profesyonel olacağını düşünmüştüm ama işin içerisine girdiğimizde aslında ne büyük alışkanlıklarla mücadele etmek zorunda kaldığımızı gördüm. Hepimiz bir kadınız ve belirlediğimiz amaçlarımız için çalışıyoruz. Hedeflerimiz sadece eve ekmek götürmek olmamalı. Daha da büyük hedeflerimiz olmalı. Onları ön yargıları yıkmakta ve kendimi insanlara anlatmakta zorlandım. Yürürken tek başıma yürümek istemiyorum beraberinde çok sayıda kadını da taşımak istiyorum” şeklinde konuştu.
Bugün Akdeniz Mahallesinde açtığı işyerine müşterilerine daha kaliteli ve hijyenik şartlarda hizmet vermeye gayret gösteren Kuşca, "Kadın üretici pazarı bana çok şey kattı. Çevremizi, algımızı ve toplumsal ortamımızı değiştirdi. En büyük değişimi de Çin’den aldığımız dünya şampiyonluğu ödülünü Ankara’ya götürürken yaşadım. Ne kadar büyük bir projenin içerisinde olduğunu orada daha iyi gördüm. İçerisinde bulunduğumuz dünyanın sıradan bir kadın üretici pazarı değil çok büyük bir organizasyon içerisinde olduğumuzu gördüm. Kendimize güvenmeyi ve yapabileceğimize dair inanmayı öğrendim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli ...
Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde görev yapan Meltem Durul, 7 yıldan bu yana yol süpürme aracı ile sokakları temizliyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle ...
Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
YEREL HABERLER Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER 'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile güçleniyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan kadınlar, Akdeniz Belediyesinin desteğiyle aldıkları kredi sayesinde iş kurdular ya da mevcut işlerini büyüterek ekonomiye katkı sağladılar
YEREL HABERLER Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile ...
Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası ...
"Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan yoğun ilgi Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla düzenlediği etkinliklerde buluşturuyor
YEREL HABERLER "Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan ...
Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin bir iş yerinden ve ambulanstan cep telefonunu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı
AKİB, ihracat artışında yine zirvede Akdeniz İhracatçı Birlikleri, şubat ayında yüzde 50 artışla 1.49 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi AKİB Başkanı Nejdat Sin: "En fazla ihracat değerlerine Irak, Hollanda ve Fransa pazarlarına ulaşırken Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında 18 kata varan oranlarda artışlar yakaladık"
YEREL HABERLER AKİB, ihracat artışında yine zirvede Akdeniz ...
Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan ...
Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi
Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı
YEREL HABERLER Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı
Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
YEREL HABERLER Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
Tarsus Gençlik Kampı'nda sanat etkinliği
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Kampı'nda sanat etkinliği
Eski motodrag şampiyonu müze hayalini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Eski motodrag şampiyonu müze hayalini ...
Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ...
MERCEK'e başvurular sürüyor
YEREL HABERLER MERCEK'e başvurular sürüyor
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.