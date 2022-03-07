Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, doğal beslenme alışkanlığını yaymak ve yenilebilir otları tanıtmak amacıyla Kıbrıs Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Ot Kültür Festivali’ne katıldı.

Tarım alanında gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla bilinen Tarsus Belediyesi, kardeş belediye olan Kıbrıs Tatlısu Belediyesinin düzenlendiği 6. Ot Kültür Festivaline katılım sağladı. Doğada yetişen otların tüketilmesinin günümüzde artan hastalıklara karşın sağlıklı bir beslenme şekli için son derece önemli olduğuna vurgu yapılmak üzere gerçekleştirilen Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali’ne Tarsus Belediyesi yetkilileri ve Meclis üyeleri de katıldı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile birlikte festival alanlarını gezen Tarsus Belediyesi yetkilileri, kardeş belediye olan Tatlısu Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ot Festivali ile doğada yetişen otların önemine vurgu yaptı. Festivale katılan vatandaşlara doğada yetişen otlardan daha fazla yararlanılması gerektiğini kaydederek, özellikle yeni neslin bu faydalı otları tanımadığı ve yeterince tüketmediğini ifade ettiler. Ekonominin büyümesi, daha ileriye gitmek ve gelecek nesillere miras bırakmak için yerel ürün ve değerlerin ön plana çıkarılması üzere düzenlenen festivalde, Tarsus Belediyesi yetkilileri tarafından Tatlısu Kadın Kooperatifinin ürettiği ürünler incelenerek işbirliği yapılması konusunda girişim başlatıldı. “Doğaya dönüş” sloganı ile başlatılan festivalde Tarsus Belediyesi yetkilileri, Tatlısu’dan başlayan projenin Tarsus bölgesinde de yaygınlaştırılması üzerine fikir alışverişi gerçekleştirdiler.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tarsus Belediyesine katılımları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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