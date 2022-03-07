Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus hal esnafı ile buluşarak başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus hal esnafı ile buluşarak başladı

İHA

Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus hal esnafı ile buluşarak başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus Hal esnafı ile buluşarak başladı. Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk’in daveti üzerine Tarsus Hal Kompleksi’nde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine katılan Başkan Seçer, “Çok şükür halden anlarız. Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız” dedi.
Kahvaltıda Başkan Seçer’e, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk, Meclis üyeleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları da eşlik etti. Seçer, “Çok şükür halden anlarız. Hem Hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız. Bu siyasette gerekli olan bir haslet. Bir siyasetçinin her şeyin uzmanı olma gibi bir özelliği olamaz ama her şeyden haberdar olması lazım. Mersin’e daha iyi hizmet edebilmek için biz de durmadan dersimizi çalışıyoruz” diye konuştu.

“Mersin herkese yeter. Her metrekaresi bereket”
Tarsus’ta doğmuş, doymuş ve büyümüş bir insan olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin zengin, güçlü, değerli ve huzurlu bir yer huzurlu olmaya da devam edecek. Türkiye’nin her yerinden Mersin böyle görünüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da ya da yurdun başka bir ilinde, Mersin’le ilgili, ‘Mersin güzel kent, Mersin’e gittim, huzurlu kent, Mersin barış kenti, Mersin tertemiz bir kent’ dendiği zaman içimin yağı eriyor. Hoşuma gidiyor. Sizin de gitmez mi? Gider. Biz istiyoruz ki Mersin daha zengin olsun. Mersin daha çok üreten, kalkınan, insanların güldüğü, gülüştüğü, ayrımcılığın asla olmadığı bir kent olsun. Ve oluyor da çok şükür. Buradan söylüyorum. Mersin herkese yeter. Her metrekaresi bereket. Buraya gelenler buradan domatesini, patlıcanını alacak, üzümünü alacak, karpuzunu alacak, Diyarbakır’a, Trabzon’a, Ankara’ya götürecek. Bütün esnafa söyleyin. Yatırım için Mersin’den daha iyi bir yer bulamazlar. Birikmiş paralarını Mersin’e yatırım yapabilirler. Mersin çok yakın zamanda sadece Türkiye’nin değil, sadece bu bölgenin değil, tüm dünyanın yükselen yıldızı olacak” diye konuştu.

“Ekonominin dengesi bozulursa en önce etkilenecek kesim tarım”
Hal esnafının çalıştıkları alanın Türkiye’deki en zorlu alanlardan biri olduğunun altını çizen Seçer, “İşiniz üretici ile. Üreticinin hele hele ekonominin ülkede şöyle bir dengesi bozulursa, bir topallamaya başlarsa en önce etkilenecek kesim tarım, tarım üreticisi. Mazot yükseldi mi üreticinin de maliyeti artar. Döviz yükseldi mi üreticinin maliyeti artar. Çünkü tarımda her şey dövize bağlı. Türkiye, enerjisinin yüzde 99’unu dışarıdan ithal eden bir ülke. İlaç, ilaç hammaddesi dövizle ithal ediliyor. Gübre, gübre hammaddesi ithal ediliyor. Hal böyle olunca üreticinin, hele hele şimdi, şu anda, bugünlerde durumu pek parlak görünmüyor” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci’nin getirildiğini, kendisiyle TBMM’de Tarım Komisyonu’nda çalıştığını ifade eden Seçer, “Umut ediyorum o bilgi birikimini fiiliyatta da uygulamada da alacağı kararlarla da uygulamaya koyar, üretici Türkiye’de şöyle bir rahat nefes alır” ifadelerini kullandı.

“Buraya 11 bin ton asfalt kullanıldı”
Tarsus Hal Kompleksi içerisinde yaptıkları hizmetleri anlatan Seçer, “Sadece buraya ne kadar asfalt döktük biliyor musunuz? Helali hoş olsun. Bunu hak ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, KDV veriyorsunuz, ÖTV veriyorsunuz, gelir vergisi veriyorsunuz, helali hoş olsun zaten o vergilerden. 11 bin ton asfalt kullanıldı buraya. Gördüğünüz gibi, yeni yapılan havaalanının pisti bundan daha kaliteli olmayacak. En kalitelisi yapıldı. Altyapısı ve üst yapısı yapıldı, şeritleri çekildi. İnşallah Sebze ve Meyve Halimize uzun süre hizmet edecek bir zemin düzenlemesi yapıldı” dedi.
Haller Yasası ile ilgili de konuşan Seçer, “Haller Yasası’nda sanıyorum parlamentoda bir değişiklik var. Mevcut Haller Yasası’nda ilk büyük düzenleme yapıldığında 2012’de açıkçası benim de imzam var. O dönemde çünkü parlamentodaydım ve o Komisyon’da çalışan bir milletvekiliydim. Görüldü ki zaman içerisinde bazı yapılan düzenlemeler eksik kalmış ya da yanlış olmuş. Bu süreç içerisinde düzenlemeler yapıldı ama görüyorum ki Haller Kanunu zaten şu anda tartışılıyor değiştirme konusunda. Güncellenmeli ve sizlerin güncel ihtiyacına cevap verecek bir şekle dönüştürülmeli. Umut ediyorum parlamento bunu kısa sürede hayata geçirir” diye konuştu.
Tarsus şehir merkezinde yol asfalt biriminin de çalışmaları olduğundan söz eden Seçer, yapılacak olan ve yapımı devam eden asfalt ve yol çalışmaları hakkında da tek tek bilgi vererek, Tarsus’ta 2 adet katlı kavşak yapacaklarını duyurdu. Seçer, “Tarsus’ta Atatürk Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Gazipaşa Caddesi. Bu kesişen noktalarda 2 adet katlı kavşak yapıyoruz. Mersin’de gördüğünüz, yoğun kavşaklarda trafik aksamasın diye battı çıktı olarak tabir edilen, Tarsus’ta da ilk kez bizim dönemimizde hayata geçirilecek olan proje çalışmalarını bitirdik. Bir tanesi Çamlıyayla’ya giderken Sakallı Petrol’ü geçince. Otobana dönen yol. Oraya bir tane yapıyoruz. Bir de otobandan çıktık Tarsus’a iniyoruz, Hale doğru gelirken Ülküköy’e giden Bayraklı Kavşak’ın olduğu noktaya toplamda 2 adet katlı kavşak yapıyoruz. Şehir o tarafa doğru büyüyor dikkat edin. Şimdiden trafik açısından önlemini almamız gerekiyor. Her noktada çalışmalarımız devam edecek. Tarsus’un ihtiyacı olan her şeyi yapacağız” dedi.
Mersin’in önümüzdeki 10 yıl yeni otobüse ihtiyacı olmadığının altını çizen Seçer, 87 Limon otobüsün şu anda Mersin’de hizmet verdiğini, 67 otobüsün de Nisan ayında geleceğini söyledi. 36’sının da Tarsus’ta hizmet vereceğini ifade eden Seçer, 9 metrelik 36 adet atak yeni otobüslerin Nisan ayından itibaren Tarsuslular’ın hizmetine gireceğini ifade etti. Seçer, “Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarsus’ta da, Mersin merkezde de, Anamur’da da devam edeceğiz” dedi.
Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği Başkanı Ali İlk de “Büyükşehir Belediye Başkanım, bizler Vahap Seçer adını duyduğumuzda aklımıza dürüstlük gelir, çalışkanlık gelir, eşit, tarafsız hizmet gelir, hakkaniyet ölçülerini gözeten belediye yönetimi gelir. Yani yaraya merhem olmak gelir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Tarsus Yaş Sebze Meyve Hali’ne yaptığı hizmetleri yadsımak, yok saymak hiç kimsenin haddine değildir. Bugüne kadar Tarsus Yaş Sebze Meyve Hali’ne yapılmış hizmetlerin en büyüğünü Vahap Seçer Başkanımız döneminde aldık. Bunu herkes, dünya alem biliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde
Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor Kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, daha büyük hedefler peşinde
YEREL HABERLER Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ...
Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli ...
Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde görev yapan Meltem Durul, 7 yıldan bu yana yol süpürme aracı ile sokakları temizliyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle ...
Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
YEREL HABERLER Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER 'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile güçleniyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan kadınlar, Akdeniz Belediyesinin desteğiyle aldıkları kredi sayesinde iş kurdular ya da mevcut işlerini büyüterek ekonomiye katkı sağladılar
YEREL HABERLER Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile ...
Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası ...
"Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan yoğun ilgi Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla düzenlediği etkinliklerde buluşturuyor
YEREL HABERLER "Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan ...
Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin bir iş yerinden ve ambulanstan cep telefonunu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 102 gram kaliforniyum ele geçirildi
MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı
AKİB, ihracat artışında yine zirvede Akdeniz İhracatçı Birlikleri, şubat ayında yüzde 50 artışla 1.49 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi AKİB Başkanı Nejdat Sin: "En fazla ihracat değerlerine Irak, Hollanda ve Fransa pazarlarına ulaşırken Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında 18 kata varan oranlarda artışlar yakaladık"
YEREL HABERLER AKİB, ihracat artışında yine zirvede Akdeniz ...
Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan ...
Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi
Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı
YEREL HABERLER Vali Su ve Başkan Seçer 'Hamsi Festivali'ne katıldı
Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
YEREL HABERLER Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
Tarsus Gençlik Kampı'nda sanat etkinliği
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Kampı'nda sanat etkinliği
Eski motodrag şampiyonu müze hayalini gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Eski motodrag şampiyonu müze hayalini ...
Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ...
MERCEK'e başvurular sürüyor
YEREL HABERLER MERCEK'e başvurular sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.