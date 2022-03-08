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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atölye çalışmasına katılan kadınlar hem eğleniyor hem öğreniyor

İHA

Atölye çalışmasına katılan kadınlar hem eğleniyor hem öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında Palm City AVM’de gerçekleştirdiği etkinlikte, seramik, makrome ve çoraptan bebek yapım atölyesine katılan kadınlar, bir yandan zaman geçirirken bir yandan da hobi ediniyor.
Atölyede eğitim alan kadınlar, kendilerine sağlanan imkanla birbirinden güzel el emeği ürünler ortaya çıkarıyor. Seramik atölyesinde çamurdan fincan yapan ve üzerine rengarenk figürler işleyen kadınlar, renkli dünyalarını fincanlara yansıtıyor. Bazı kadınlar eğitmen eşliğinde makromeyi, bazıları ise çoraptan bebek yapmayı öğreniyor.
“İnsanların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek büyük mutluluk”
Seramik atölyesinde eğitim veren Esengül Kaşıkara da Büyükşehir Belediyesinin desteklediği kadınlardan biri. Üretici kadın stantlarında yerini alan Kaşıkara, bir süre sonra kendi atölyesini kurarak, eğitim vermeye başladı. Palm City AVM’de kurulan atölyede eğitim veren Kaşıkara, “İnsanlara bir şeyler katabilmek, bir şeyler verebilmek, yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek gerçekten büyük mutluluk benim için. Çok heyecanlıyım. Bu kadar kalabalığa hiç eğitim vermedim. İnsanlar burada çok memnun oluyor, çok mutlu oluyorlar. Bu mutluluk beni daha da mutlu ediyor. İşime daha dört elle sarılmama sebep oluyor” dedi.
“Büyükşehir Belediyemizin büyük desteği var”
Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle stant kurduğunu ifade eden Kaşıkara, “Biz Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle belirli stantlar kurduk. Onların aracılığıyla belli bir gelir kaynağı elde ederek atölyemi kurdum. Atölyemi kurunca bunun devamı hep böyle geldi, sürekli de geliyor" diye konuştu. Kaşıkara, kadınların atölyeden oldukça memnun olduğunu da belirterek, “Çok mutlu oluyorlar. Atölyeme geleceklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.
“En azından evlerden dışarıya çıkmış oluyoruz”
Emekli öğretmen Canan Anlayışlı da seramik atölyesine katıldı. Etkinliğin kadınların sosyalleşmesi adına önemli olduğunu ifade eden Anlayışlı, “En azından evlerden dışarıya çıkmış oluyoruz. Keşke bu etkinlikler daha çok olsa. Kadınlar bütün gün rutin temizlik, yemek, çocuk bakma dışında en azından kendilerinin sevdiği bir yeteneğini geliştirebilmeli, çalışmalar yapmalı, etkinlikler yapmalı, üretmeli. Emekliliğimden sonra evimde kalıp da tek başıma yaşamak istemiyorum. Dışarıya çıkmak istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Çalışmaların giderek artmasını istiyoruz ve çok güzel bir etkinlik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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