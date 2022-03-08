'2. Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf yarışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'2. Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf yarışması başladı

İHA

'2. Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf yarışması başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, 'Akdeniz’de Yaşam' konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının bu yıl ikincisinin düzenlendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 'Akdeniz’de Yaşam' konulu fotoğraf sergisinin bu yıl ikincisi organize ediliyor. Değerlendirmeye gönderilecek fotoğrafın, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde çekilmesi şartı var. Yarışmaya Mersin’in her yerinden dileyen herkes katılım sağlayabilir. Yarışma başvurusu sadece 'kultursosyal@akdeniz.bel.tr' mail adresinden yapılacak. Jüri değerlendirmesi sonucu 1’inci olan esere 5 bin, 2’nci gelen esere 4 bin, 3’üncü olan esere ise 3 bin TL ödül verilecek.

“Yarışmamıza tüm fotoğraf severler davetli”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bu yıl ikincisini organize ettiği 'Akdeniz’de Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasının herkese açık olduğunu belirterek, tüm fotoğraf severlere katılım çağrısı yaptı. Gültak, “Fotoğraf yarışması ile bir yandan Akdeniz ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak, ayrıca Akdeniz’in bugüne dek gün yüzüne çıkmamış saklı kalan güzelliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışmamız sayesinde Akdeniz’e ait zengin bir arşiv ve gelecek için güzel bir hafıza oluşturma şansı da bulacağız. Akdeniz’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini gün yüzüne çıkaracak yarışmaya tüm fotoğraf sanatçıları ve amatör fotoğrafçıları davet ediyorum. Bizim için özel anlamı olan yarışmamıza katılacak herkese şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

‘Akdeniz’de Yaşam’ ödüllü fotoğraf yarışması katılım kuralları
“Her fotoğrafa isim verilerek yarışmaya katılım sağlayan kişinin iletişim bilgileriyle iletilmesi gerekmektedir. Yarışma başvurusu sadece 'kultursosyal@akdeniz.bel.tr mail' adresinden yapılacak. Mail adresi dışında whatsapptan iletilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak. Yarışma sürecine ilişkin tüm iletişimi (0552 76908 01) ve (0552 7690805) telefon numaraları üzerinden sağlanacak.
Mail ile iletilecek fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, boyutları 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemeli. Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinde saklanacak. Fotoğraflar; Akdeniz Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımları, tanıtım ve programlarında kullanılır, kullanılan fotoğraflar için telif hakkı ödenmez.
Akdeniz Belediyesi, kendi bünyesinde hazırlayacağı her türlü basılı yayın ve internet ortamında fotoğraf sahibinin adını açık olarak belirterek yayınlayacaktır. Jüri tarafından verilen temayla ilgisi bulunmayan başvurular, geri bildirimde bulunmaksızın diskalifiye edilebilir. Kimlik doğrulaması yapılmayan veya kabul edilebilir nitelikte olmayan başvurular her an jüri tarafından yarışma dışı kalabilir.

En fazla 3 eserle katılım sağlanabilir
Yarışmaya gönderilecek tüm fotoğrafların Akdeniz ilçesi sınırları içinde ve 1 Ocak 2021 ile 20 Mayıs 2022 tarihleri içinde çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmaya en fazla 3 eserle katılım sağlanabilir. Katılım sağlanacak fotoğraflar, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış olmalı. Whatsapp üzerinden gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak olup, son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Yılmaz: "Yeni Yargı Paketi, şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracaktır"
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: "Yeni Yargı Paketi, şiddetle ...
Başkan Tarhan’dan kadınlara çiçek
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan kadınlara çiçek
Bozyazı'daki voleybol müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Bozyazı'daki voleybol müsabakaları sona erdi
'Brego' uyuşturucuya geçit vermiyor Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER 'Brego' uyuşturucuya geçit vermiyor Gözaltına alınan ...
Kilosu 600 TL... Turfanda örtü altı “can erik” hasadı başladı Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı Mersin'de bu hafta örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Kilosu 600 TL... Turfanda örtü altı “can erik” hasadı ...
MTOSB öğrencileri Amerika’ya gitti
YEREL HABERLER MTOSB öğrencileri Amerika’ya gitti
Atölye çalışmasına katılan kadınlar hem eğleniyor hem öğreniyor
YEREL HABERLER Atölye çalışmasına katılan kadınlar hem eğleniyor hem ...
Bal evinde ayda 1 ton bal satılıyor Mersin'deki bal evinde en çok tercih edilen süzme çiçek balının 850 gramı 70 TL, 460 gramı 40 TL ve 225 gramı 25 TL’den tüketiciye ulaşıyor
YEREL HABERLER Bal evinde ayda 1 ton bal satılıyor Mersin'deki bal ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Şehir Tiyatrosu Mart ayında 8 oyunla sahnede
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu Mart ayında 8 oyunla sahnede
Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta mesaisine Tarsus hal esnafı ile buluşarak başladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Hem hallerden anlarız hem de insanın ...
Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi 6. Tatlısu Ot Kültür Festivalinde
Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ettiriyor Kadın üretici pazarında tezgah açarak hem pazarlama becerisini hem de ekonomik gücünü artıran Rabia Kuşca, daha büyük hedefler peşinde
YEREL HABERLER Mezitlili kadınlar başarılarıyla adlarından söz ...
Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü
Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli ...
Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle temizleniyor Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde görev yapan Meltem Durul, 7 yıldan bu yana yol süpürme aracı ile sokakları temizliyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin sokakları 7 yıldır kadın eliyle ...
Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
YEREL HABERLER Yüksek okul öğrencilerine "KADES" tanıtıldı
Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de stok yağ ve fahiş fiyat denetimi
'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER 'Frida' Adana'da sanatseverlerle buluşacak
Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile güçleniyor Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan kadınlar, Akdeniz Belediyesinin desteğiyle aldıkları kredi sayesinde iş kurdular ya da mevcut işlerini büyüterek ekonomiye katkı sağladılar
YEREL HABERLER Mersinli kadınlar 'mikro kredi' ile ...
Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası ...
"Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan yoğun ilgi Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlikte Birlik, Herkese Eşitlik” sloganıyla düzenlediği etkinliklerde buluşturuyor
YEREL HABERLER "Eşitsizlikten Vazgeçmiyoruz" paneline kadınlardan ...
Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin bir iş yerinden ve ambulanstan cep telefonunu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı Şüphelinin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.