Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Erdemli'de gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mustafa ERCAN

2022-03-08 11:46:50



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