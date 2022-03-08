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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesinden çiftçilere ve kadınlara destek

İHA

Tarsus Belediyesinden çiftçilere ve kadınlara destek

Tarsus Belediyesince, çiftçilerin gelir düzeyini arttırmaya ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla 2 bin çiftçiye, 2 milyon yazlık, 2 milyon kışlık olmak üzere toplam 14 çeşit sebze fidesi dağıtımı yapılacağı bildirildi.
Tarsus Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bu kapsamda Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2022 yılında çiftçilerin gelir düzeyini arttırmaya ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla 'Ulusal güç, genetik hazine, sağlıklı gıda, sağlıklı insan' diyerek 2 bin çiftçiye, 2 milyon yazlık, 2 milyon kışlık olmak üzere toplam 14 çeşit sebze fidesi dağıtımı yapmayı hedefliyor. Fidan ve gübre desteğine de devam eden Tarsus Belediyesi, 4 bin çiftçiye 6 çeşit toplamda 25 bin fidan desteğinde bulunacak. Bunun yanında kompost ve humik asit olmak üzere yine 4 bin çiftçiye gübre desteğini sürdürerek, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam edecek. Ayrıca kentte çiftçilik ile uğraşan, 10 dekar ve altında Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazisi bulunan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sisteminde kayıtlı olan çiftçilere talep edilmesi halinde 150 TL nakdi yardım gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediyesi, uygulamaya koyduğu çok sayıda sosyal ve kültürel projenin yanında, 2022 yılında da kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kadınlara destek oluyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde hizmet veren ’Kadın Sığınma Evi’, aile içi şiddet gören kadın ve çocukların yuvası olurken, yine birim bünyesindeki ’Kadın Danışma Merkezi’nde, uzman personel tarafından, psikososyal hizmetler başta olmak üzere hukuk ve barınma konularında her gün onlarca kadını doğru adrese yönlendirecek bilgiler veriliyor. Yine bu kapsamda konukevi hizmetinden yararlanan ve maddi geliri olmayan veya çocuğunun küçük olması sebebiyle çalışamayan kadınların yol parası, şahsi ihtiyaçları, tedavi ve ilaç masrafları gibi ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla 2022 yılında her bir kadın için günlük 25 TL, her bir çocuk için günlük 14 TL nakdi yardım yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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