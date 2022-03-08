Mersin'de 'Öğretmen Akademisi' başlıyor

Mersin'de eğitim alanında faaliyetlerini sürdüren Oyun Koleji Anaokulu, 'Öğretmen Akademisi' ile hem öğretmen yetiştiriyor hem de sertifika veriyor.

728 Mart tarihleri arasında öğretmen akademisi başvurularını alan kurum, 2 Nisan tarihinde ise Öğretmen Akademisi seminerini gerçekleştirecek. Bu seminerle birlikte öğretmen adayları hem sertifika alacak hem de eğitim kurumunda çalışma imkanı bulacak.

Öğretmen kadrosunu titizlikle seçtiklerini belirten Oyun Koleji Anaokulu Kurucularından Ufuk Akbıyık, "'Öğretmen Akademisi' ile bir ilki gerçekleştiriyoruz. Öğretmen adaylarımızı bir araya getirerek hem onların eğitimlerine katkı sağlamayı hem de bünyemizde öğretmenlik yapabilecek öğretmen adaylarını tespit edeceğiz. Öğretmen Akademisine katılan adaylarımıza sertifika vererek onların motivasyonlarını üst seviyelere çıkartacağız. Böylece öğretmen kadromuzu daha da güçlü hale getireceğiz" dedi.

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