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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su: "Dünyanın huzur ve refahı kadınların elindedir"

İHA

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "33 Okul Müdür Sohbeti" programı kapsamında kent genelinde görev yapan kadın yöneticiler ile buluştu.

Vali Su: "Dünyanın huzur ve refahı kadınların elindedir"

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "33 Okul Müdür Sohbeti" programı kapsamında kent genelinde görev yapan kadın yöneticiler ile buluştu.
Suphi Öner Öğretmenevinde okul yöneticileri ile iletişim bağlarını kuvvetlendirmek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, eğitimin kalitesini artıracak çalışmaları birlikte ve ivedilikle yürütmek için başlatılan "33 Okul Müdürü Sohbeti"nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel buluşmasına İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve 88 kadın okul müdürü katıldı.
Programda konuşan Vali Su, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, dünyanın ve insanlığın gelişip kalkınmasının, huzur ve refahının kadınların elinde olduğunu ifade etti. Kadınların Türkiye ve Mersin'in gelişmesinde çok büyük roller üstlendiğini belirten Su, siyasette, sanatta, ekonomide, sanayide, kültürde, sporda, eğitimde ve her alanda kadınların çok büyük etkisi ve katkısının olduğunu söyledi. Su, "Kadınlarımız her alanda ülkemiz için memleketimiz için gayret ediyor, çalışıyor. Sizler de eğitim alanında bu yükü yüklenmiş, eğitimin kalitesini daha da yükseltmeyi amaç edinmiş ve okullarımızda çocuklarımızın daha iyi eğitim görmesi için gayret eden hanımefendilersiniz. Kadınlarımızla ülkemizi geleceğe taşıyabiliyoruz ve taşıyacağız. Sizlere bu özel günde eğitime verdiğiniz destekler ile birer anne ve eş olarak yaptığınız katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da konuşma yaptığı etkinlikte kadın okul müdürleri ile sohbet eden Vali Su, programı düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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