Başkan Yılmaz: "Her zaman kadınların yanındayız"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında üstün başarılar gösteren kadınları kahvaltı programında ağırladı.

Başkan Yılmaz’ın eşi Meltem Yılmaz ile birlikte katıldığı Kadınlar Günü programı, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet’in eşi Ebru Çenet, kadın siyasi parti temsilcileri, kadın meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, meclis üyelerinin eşleri, Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) görev yapan eğitmenler, kursiyerler, Toroslar Kadın Danışma Merkezi çalışanları, okul aile birliği üyelerinin hazır bulunduğu programda kadın dayanışmasının en güzel fotoğraf karesi verildi. Programda Başkan Yılmaz’ın, kadınlara yönelik çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisi de dikkat çekti. Programda konuşan Başkan Yılmaz, "Yüzler gülüyor. Sizlerdeki enerji ve coşku bizleri daha da mutlu etti. Bu özel ve güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz, saygı duyuyoruz ve değer veriyoruz” dedi.

Hayata geçirdikleri çalışmalar ve projelerle kadınların her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Yıl boyunca değişik etkinliklerimizle sizlerle birlikte oluyoruz. Kadın Danışma Merkezimiz, TORTEK merkezimizle yanınızdayız. Çalışmalarımıza sizlerle birlikte aynı heyecanla devam edeceğiz. Buraya heyecanla geldiniz. Toroslar büyük bir aile. Sizler bizim ve güçlü ailemizin birer parçasısınız. Bir ve beraber olalım, güçlü olalım. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılalım. Hep beraber el ele gönül gönüle ilerleyeceğiz. Başarılı olacağız, çalışacağız ve kazanacağız. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere her zaman yanımızda olan tüm kadınların ve attığım her adımda en büyük destekçim olan eşimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından tüm katılımcılara tek tek karanfil vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

