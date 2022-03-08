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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şevval Sam, Kadınlar Günü'de Mersin'de sahne aldı

İHA

Şevval Sam, Kadınlar Günü'de Mersin'de sahne aldı

Ünlü sanatçı Şevval Sam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mersin'de sahne aldı. Sahne performansıyla göz dolduran ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Konser öncesi hayatını kaybeden kadınları anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, davullara vurup, düdük çaldı.

Akdeniz’de Karadeniz türküleri
Konserine ‘Koçari’ şarkısıyla başlayan Şevval Sam, Akdeniz’de Karadeniz türküleri seslendirdi. Konsere gelen binlerce kadın şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman hareketli şarkıları seslendiren Şevval Sam, sahneden Kazım Koyuncu’ya da selam göndererek ‘Dido’ şarkısını söyledi. Şarkıya eşlik eden kadınlar hüzünlü anlar yaşadı.

Son şarkıya geçmeden önce Başkan Seçer ve Meral Seçer’i sahneye davet eden Şevval Sam, kendilerini bu anlamlı günde Mersinli kadınlarla bir araya getirdikleri için Başkan Seçer’e teşekkür etti. Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifinin girişimleriyle Çamlıyaylalı kadınların yaptığı iğne oyasından yapılan bilekliği Sam’a hediye etti. Sam, ‘Silifke’nin Yoğurdu’ türküsü eşliğinde kendisine takdim edilen çiçeğin ardından Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleriyle birlikte ‘İzmir Marşı’nı söyledi.

“Sesinize ses olmaya geldim”
Başkan Seçer, sözlerine kadınların gününü kutlayarak başladı. Mersinlilerin Şevval Sam’ı çok sevdiğini vurgulayan Seçer, “Görüyorsunuz herkes çok mutlu, enerjisi yüksek. Bugün kadınlarımızın günü. Bizler kadınlarımızı önemsiyoruz, seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Her zaman baş tacı yapıyoruz. Bugün konuşma sırası kadınlarımızın. Ben sizi dinlemeye, sesinize ses olmaya geldim sadece” dedi.

“Umarım en kötü günümüz böyle olur”
Meral Seçer de zaman zaman kadınlarla farklı yerlerde bir araya geldiğini belirterek, “Bugün burada hepinizle güzel şarkılar söylüyoruz. Umarım en kötü günümüz böyle olur. Güzel şarkıları söyleyeceğimiz, enerji dolu günler bizim olur. Hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” diye konuştu.

“Kadın kadının kurdu değil yurdudur”
Sanatçı Şevval Sam, konserin Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Sadece bir genç kızımız değil, her gün duyduğumuz, duymadığımız onlarca genç kızımızı maalesef şiddete kurban veriyoruz. Anneler; erkek çocuklarınıza bol bol sevgi verin. Onlara şiddetten uzak durmalarını öğütleyin. Kadın ya da erkek ayırmadan, insan olarak sevmesini öğretin lütfen” dedi. Sam, konserde muhteşem bir kalabalık olduğunu belirterek, “Kadın kadının kurdu değil, yurdudur. Bu dünyayı kurtaracaksa kadınlar kurtaracak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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