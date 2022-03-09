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Sanat kampı sona erdi Onlarca ressamın özgün içeriklerle tuvale döktüğü 80 eser, görücüye çıktı

İHA

Sanat kampı sona erdi Onlarca ressamın özgün içeriklerle tuvale döktüğü 80 eser, görücüye çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olan Tarsus Gençlik Kampı’nda 8 Mart dolayısıyla düzenlenen sanat kampında onlarca ressamın özgün içeriklerle tuvale döktüğü 80 eser, açılan sergide görücüye çıktı.
Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Plastik Sanatlar Komisyonu’nun 8 Mart dolayısıyla düzenlediği ve kendi malzemelerini getiren tüm sanatçıların katılabildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bu kapsamda onlarca kadın ressam, 4 gün boyunca Gençlik Kampı’nda misafir edildi. Birbirinden güzel 80 eser, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Eserler Tarsus’ta sergilendikten sonra Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin düzenleyeceği etkinlikler kapsamında diğer ilçelerde de vatandaşlarla buluşturulacak. Resim sergisinde, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi olan ve uluslararası birçok başarısı bulunan keman sanatçısı İdil Olğar da çaldığı eserlerle sanat dolu dakikalar yaşanmasını sağladı.
Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ünzile Kuru ve sanatseverlerin katılım gösterdiği serginin açılışında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan TADEKA Plastik Sanatlar Komisyonu’nun çalışmasıyla söz konusu serginin düzenlendiğini söyledi.
Etkinliğe aktif destek veren Çukurova Sanat Atölyesi’nden Sema Tüfekçi ise “Ülkemizde her gün kadınlarımız katlediliyor. Kadınlarımıza ayrımcılık yapılıyor. Dünyadaki kadınların büyük bir bölümü şiddete maruz kalıyor. Neden buradayız? Birlikten güç doğduğunu bildiğimiz için. Sanat evrensel bir dil olduğu için buradayız. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, bizi bu güzel kampla buluşturan Şerife Hasoğlu Dokucu’ya teşekkür ederiz” dedi.
Kampta çok güzel şekilde ağırlandıklarını söyleyen ressam Selma Eser de “Adana, Mersin, Tarsus, Silifke, diğer şehirlerden de ressam arkadaşlar, sanatla uğraşan diğer arkadaşlar hepimiz 4 gün boyunca burada kaldık. Çok güzel resimler yaptık” diye konuştu.

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