Başkan Seçer, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan’ın kızlarını ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1950’de Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen ve iki yıl Mersin Belediye Başkanlığı yapan Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan ile Ayla İlhan Börekçi’yi ağırladı.

Başkan Seçer, 19501951 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı görevini yürüten Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan’ın kızlarını Taş Bina’da ağırlayarak, “Bizler dönemsel olarak görevimizi yapan birer nöbetçiyiz” dedi.



“O dönemden bu döneme Mersin farklı bir hüviyete büründü”

Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan ile Ayla İlhan Börekçi ve eşi İrfan Börekçi’ye ziyarette aile dostları Selami Gedik de eşlik etti. Başkan Seçer, kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bir dönem annenizin oturduğu koltukta şimdi ben oturuyorum. Sizleri burada görmek gerçekten benim için çok farklı bir duygu oldu” diye konuştu.

Müfide İlhan’ın ismini farklı vesilelerle zaman zaman andıklarını belirten Seçer, şunları söyledi:

“8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de Türkiye’nin ilk il belediye başkanı olarak andık. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içerisinde yatsın. Tabi o dönemden bu döneme Mersin farklı bir hüviyete büründü. 1950’li yıllardan bugüne 70 yıl gibi bir süreç. Zaten Mersin göçlerle büyümüş bir kent olduğu için özellikle 80’li, 90’lı yıllarda yoğun göç sonucunda çok hızlı bir nüfus artışı ve kentte büyüme oldu. Bunun yanında liman, diğer özellikleriyle de ekonomi büyüyor. Şimdi böyle bir kent haline geldi. Bir 70 yıl sonra belki benim 2 çocuğum oturacak sizlerin yerinde, burada başka bir belediye başkanı oturacak. O zaman da Mersin’in durumu çok daha farklı boyutlarda olacak.”

Simla İlhan da annesinin kadına ve eğitime çok önem verdiğini vurgulayarak, Başkan Seçer’e “Kolay bir devir değil şimdi sizin devriniz” dedi.

Başkan Seçer ise “Burası kimseye baki değil. Bizler de şimdi dönemsel olarak görevimizi yapan birer nöbetçiyiz. Zamanı geldiğinde bu hizmet bayrağını devredeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.