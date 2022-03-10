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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'All On Four' tekniği ile dişlere pratik çözüm

İHA

'All On Four' tekniği ile dişlere pratik çözüm

Diş Hekimi Sancar Şimşek, 'All On Four' tekniği ile dişleri olmayan hastaların aynı gün tek bir cerrahi müdahale ile sabit diş protezine kavuştuklarını söyledi.
İdealdent Klinikler Grubu kurucu ortaklarından ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, 'All On Four' uygulaması ile ilgili detayları anlattı. Uygulamanın, dişleri olmayan hastalara aynı gün tek bir cerrahi müdahale ile sabit diş protezi yapılmasına imkan sağladığını ve hastaya özel tasarlandığından dolayı estetik bir görünüm kazandırdığını belirten Şimşek, "Bu teknik, tam dişleri olmayan hastalarda belirli açılardan yerleştirilen 4 adet dental implantın üzerine diş protezlerinin aynı günde sabitlenmesini sağlayan işlemdir. Uygulama, yeterli kemik hacmine sahip tüm tam dişsiz hastalara ve ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistematik hastalığı bulunmayan hastalarımıza uygulanabilir" dedi.

'All On Four' uygulaması planlanan hastaların öncelikle detaylı bir radyolojik ve klinik muayeneden geçirildiği bilgisini veren Şimşek, "Bilgisayarlı tomografi sonucuna göre ölçümler yapılarak uygun bir planlama gerçekleştirilir. 'All On Four' uygulaması, cerrahi ve diş protezi olarak iki ana kısımdan oluşur. Tedavinin ilk gününde planlamaya uygun olarak 4 adet implant yerleştirilir ve ardından aynı gün geçici diş protezi, dental implant üzerine sabitlenir. Cerrahi müdahalenin 3 ay ardından daimi diş protezleri yapılır" ifadelerini kullandı.

"Maliyet, klasik dental implanta göre daha düşüktür"
Uygulamanın, dişleri olmayan hastalara aynı günde tek bir cerrahi müdahale ile sabit diş protezi yapılmasına imkan sağlandığını kaydeden Şimşek, "Dental implantın takılma ameliyat süresi daha kısadır. İmplant sayısının az olmasından ve ek cerrahi işlem istemediğinden dolayı maliyet, klasik dental implanta göre daha düşüktür. Temizlik ve bakım, klasik dental implant üstü sabit diş protezlerine göre daha rahattır. Hastaya özel tasarlandığından dolayı estetik bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Hareketli diş protezleri ile problem yaşayan hastalar için uygundur. Tasarımı tam diş protezlerine göre farklı olmasından dolayı damak kısmını kaplamaz ve kullanımı daha kolaydır" diye konuştu.

Uygulama sonrası beslenme
Gerçekleştirilen uygulama sonrasında beslenmenin önemine de dikkat çeken Sancar Şimşek, şöyle devam etti; "All on four uygulaması sonrasında dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezlerini kullanabilirsiniz. Dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan 3 aylık dönemde ise doktorunuzun size tavsiye edeceği diyete uygun beslenmeniz gerekecektir. Dental implantın kaynaşması için gereken 3 aylık dönemin ardından yapılacak daimi proteziniz ile dilediğiniz gibi beslenebilirsiniz."

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